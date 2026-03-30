La drástica decisión de El Trece con uno de sus programas más exitosos.

Pasaron tan solo unos días desde su estreno y, sin embargo, El Trece decidió meter mano. El canal está ajustando su grilla de cara al prime time y una de las modificaciones impacta de lleno en el ciclo de Guido Kaczka, que venía teniendo con buen rendimiento.

La modificación tiene que ver con Es mi sueño, el programa que supo concentrar varios puntos de rating desde que debutó el 9 de marzo como una de las apuestas fuertes de entretenimiento de la señal. A pesar de sus buenos números, incluso liderando el rating dentro de ella, sufrirá un importante cambio.

¿Cuál es el cambio que hará El Trece?

El programa de Guido Kaczka en El Trece sufrirá un cambio.

Según informó Foro Medios a través de su cuenta de X, desde este lunes 30 de marzo la programación nocturna será modificada y Es mi sueño tendrá nuevo horario. La nueva grilla marcará el pulso del prime time con tres pilares bien definidos: Telenoche todavía a las 20:00, Es mi sueño a las 21:00 (adelantándose 15 minutos) y a las 22:30 llegará el plato fuerte: la segunda temporada de Otro Día Perdido.

En ese contexto, el programa de Guido Kaczka fungirá como impulso para el retorno del ciclo de entrevistas de Mario Pergolini, que ya dio muestra de su valía el año pasado. No se trata de un castigo por malos números, sino de un movimiento pensado para ordenar la competencia interna.

De hecho, en El Trece ponderan el rendimiento de Es mi sueño, que en cuestión de semanas se instaló y supo ganar la atención del público. El adelanto horario apunta a fortalecer su arranque y servir como antesala del regreso de Pergolini.