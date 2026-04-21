El libertario Diego Recalde recibió una humillación histórica al aire de Crónica TV por querer defender a Milei: "Burro"

El libertario Diego Recalde recibió u.na humillación histórica en Crónica TV

En medio de un análisis sobre la dura realidad del país, el "director de cine" y militante libertario Diego Recalde intentó desligar al presidente Javier Milei de la debacle económica. Su postura provocó la indignación inmediata de Horacio Ávila, máximo referente de la organización social Proyecto 7, quien expuso la falta de empatía del comunicador con palabras muy contundentes.

El conflicto estalló cuando el dirigente social cuestionó la mezquindad de los discursos partidarios frente al hambre. "Lo que no se puede es pensar 'estos pobres son tuyos y estos pobres son míos'. Es muy inmaduro. Esta persona es muy inmadura", sentenció en diálogo con Crónica TV, en cuyo piso estaba Recalde. Ante esta fuerte crítica, el cineasta apenas logró articular una torpe defensa para proteger el relato de la Casa Rosada. "Inmaduro sos vos que le echás la culpa a Milei", retrucó de forma infantil.

El golpe letal desde el panel

Lejos de achicarse ante la chicana, el histórico activista por los derechos de los más vulnerables fulminó la capacidad de análisis de su interlocutor. "Está bastante descerebrado", deslizó.

El libertario Diego Recalde recibió una humillación histórica en Crónica TV.

Sin embargo, el momento de mayor humillación ocurrió segundos después. Frente a la insólita ceguera del fanático del Presidente por negar las claras consecuencias del modelo actual, una voz desde el propio panel del ciclo televisivo aniquiló los argumentos del invitado con una lógica implacable. "¿Y a quién le va a echar la culpa? Si está gobernando Milei, burro", remató un integrante del programa para exponer el ridículo absoluto del mediático.