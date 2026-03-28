Conductor de América TV le cantó las 40 a Milei por el fallo de YPF: "Basuras"

Conductor de América le dice a Milei lo que no quiere escuchar.

En medio del fuerte impacto político que generó el fallo favorable a la Argentina en la causa YPF, una reacción desde la televisión terminó captando la atención. Lo que parecía una jornada de celebración para el Gobierno rápidamente se cruzó con críticas inesperadas desde el mundo del espectáculo.

Tras la decisión de la Justicia de Estados Unidos, que dejó sin efecto la millonaria condena contra el país, Javier Milei encabezó una cadena nacional para destacar el resultado. Sin embargo, esa puesta en escena no cayó bien en todos los sectores, especialmente entre quienes recuerdan la postura previa del oficialismo sobre la estatización de la petrolera.

La figura de América que enfrentó a Milei

En ese contexto, Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos (América), no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para expresar su descontento. Con su estilo directo, lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó y abrió el debate.

“¿Posta se adjudica el éxito del juicio de YPF? Jajajajajaj. Qué hermosos que son… si no existieran habría que inventarlos a estas basuras!”, escribió en su cuenta de Twitter, generando todo tipo de reacciones.

El comentario no pasó desapercibido y se sumó a una discusión más amplia sobre quién debe capitalizar el fallo. Mientras desde el Gobierno intentaron mostrarse como protagonistas del resultado, otros sectores remarcan que se trata de un proceso judicial que viene de larga data.

Sumado a que Javier Milei siempre mantuvo en su discurso la postura que tenían los que denunciaron la estatización de YPF y quería que Argentina pague más de 18 mil millones dólares. Ahora que evitó tener que pagar ese monto y que la petrolera le da los dólares que tanto necesita su gobierno, el presidente salió a festejar.

La intervención de Lussich también refleja cómo figuras del espectáculo se involucran cada vez más en el debate político, opinando sin filtro y marcando postura en temas de alto impacto. Y ya son varias las voces que se ponen en contra del presidente.

Así, lo que comenzó como una noticia judicial terminó derivando en un nuevo cruce mediático, donde la política y la televisión vuelven a mezclarse. Y una vez más, una frase explosiva alcanza para instalar el tema en la agenda.