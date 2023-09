Llegó "Senderos peligrosos", un thriller psicológico de romance y desamor

La serie de thriller psicológico "Senderos peligrosos", basada en la novela homónima de la periodista y escritora británica B.E. Jones, desembarcó hoy en la plataforma Amazon Prime Video con una retorcida historia de amor, desamor y venganza encabezada por Jenna Coleman y Oliver Jackson-Cohen.

Creada y guionada por Marnie Dickens y dirigida por la realizadora coreano-estadounidense So Yong Kim, la tira gira alrededor de Liv Taylor, una joven galesa con algunos traumas del pasado e interpretada por Coleman, conocida por sus trabajos en otras producciones del formato chico como "Doctor Who", "La serpiente" y "The Sandman".

En la trama, Liv está casada con Will (Jackson-Cohen, de "La maldición de Hill House") y su matrimonio parece tenerlo todo: solidez, una glamorosa vida en Nueva York y un futuro brillante para ambos, aunque esa imagen de la pareja perfecta se desmorona de un momento al otro cuando ella descubre que él mantiene un amorío a sus espaldas.

Enfurecida por la situación y a poco de iniciar juntos el viaje por las rutas de Estados Unidos que soñaba desde chica, la protagonista aprovecha la oportunidad para escenificar un accidente y tomar revancha asesinándolo antes de ser abandonada, aunque su potencial víctima imagine el periplo como la chance ideal para arreglar las cosas entre ellos.

Sin embargo, en medio del trayecto se encuentran de imprevisto con Cara (Ashley Benson), una colega de Will, y su novio, Garth (Eric Balfour), quienes no sólo se convierten en una traba para los planes de Liv sino en las personas que cambiarán el curso de las cosas para siempre.

"Lo que se sucede es una cadena de hechos muy diferente, casi como una montaña rusa o un viaje de ácido, un recorrido muy inesperado para cualquiera. Es como un efecto dominó que es incontrolable e imparable, y la cadena de eventos deriva en otra, y así. Es una trama muy exagerada pero también tiene los pies en la tierra, en una experiencia emocional y verdadera", dijo Coleman en declaraciones a las que accedió Télam, ofrecidas previo al inicio de la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Además, sobre su personaje, la actriz explicó que Liv "es un poco insegura sobre quién es y sobre sí misma", y que sus límites "son bastante difusos".

"A través de sus propias inseguridades y falta de autoestima, ella pone mucho de sí en Will y en su relación con él. Creo que siempre se protegió mucho a sí misma antes de conocerlo, y que tiene que ver con no esperar demasiado del mundo", ahondó.

En relación a las temáticas que aborda "Senderos peligrosos", Coleman apuntó que la serie habla "sobre aceptarse, estar realmente tu propia piel y ser feliz sin necesitar a nadie más", así como de las relaciones codependientes y sobre "el hecho de tener una voz y ser capaz de expresarse".

"En ese sentido es una historia sobre ser mujer y sobre la exploración de las relaciones, de ser empujado a un punto de quiebre y lo que puede suceder en un matrimonio. Hubo muchísimas mujeres en el equipo que se me acercaban y me decían 'reconozco esa discusión', o 'yo me sentí así'. Creo que va a ser muy interesante ver cómo la audiencia reacciona a cosas que parecen extremas pero muy familiares, como la traición de alguien que amás, y lo que eso puede causarte", agregó la intérprete.

En esa línea, anticipó que quiere "saber quién alienta por Will y Liv, o sólo por Will o sólo por Liv", porque "todo se siente como son las relaciones y como deberían ser, no hay heroína o villano y la ruptura de una relación no es tan directa, no hay una narrativa obvia".

"Siento que todo eso debería percibirse como muy desordenado y confuso, y me da curiosidad ver cómo las audiencias responderán a eso. Los vamos a llevar en un viaje muy único y extraordinario, y me intriga mucho saber cómo se van a relacionar las audiencias con eso", concluyó.

Con información de Télam