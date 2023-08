"Los domingos mueren más personas", de Iair Said, en los WIPLastam de San Sebastián

"Los domingos mueren mas personas", nueva película de Iair Said, fue elegida para la sección de WIPLatam (películas en desarrollo latinoamericanas) del Festiva de San Sebastián, que tendrá lugar en esa ciudad vasca del 22 al 30 de septiembre.

Se trata de la segunda película de Said (“Flora no es un canto a la vida”), producida por Campo Cine junto a Patagonik Film Group, y protagonizada por Rita Cortese, Iair Said, Juliana Gattas y Antonia Zegers.

"David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años", reza la sinopsis.

"Los domingos..." es la novena producción argentina anunciada para el festival de San Sebastián.

Con anterioridad, se habían ancunciado para Horizonte Latino, "Alemania", de María Zanetti; "Clara se pierde en el bosque", de Camila Fabbri; "El viento que arrasa" , de Paula Hernández; "Los impactados", de Lucía Puenzo; "Blondi", de Dolores Fonzi, y "El castillo", de Martín Benchimol,

Estas cintas se suman a "Puan", dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat, y "La práctica", nueva película de Martín Rejtman, que se presentarán en la Competencia Oficial de la muestra.

Las películas de Alché y Naishtat y la de Rejtman competirán por la Concha de Oro, el premio máximo otorgado a la mejor película de cada edición, con el último trabajo de realizadores como el francés de origen marroquí Robin Campillo, el estadounidense Noah Pritzker, el belga Joachim Lafosse, el rumano Cristi Puiu y la ópera prima de la también estadounidense Raven Jackson.

Con información de Télam