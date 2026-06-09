Rodrigo Lussich se la pudrió a Majul por sus declaraciones sobre el Indio Solari.

La controversia generada por las declaraciones de Luis Majul tras la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sumó un nuevo capítulo. En América TV, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares respondieron con dureza a los comentarios del periodista, quien había cuestionado la forma en que miles de fanáticos despidieron al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lussich hizo referencia a los comentarios que Majul realizó en los últimos días y rechazó la idea de que distintos sectores se hayan “apropiado” de la figura del artista.

Al abordar la polémica, el conductor fue contundente al referirse a las declaraciones del periodista. "Anoche Majul decía que se habían apropiado de la muerte del Indio", señaló Lussich frente a sus compañeros de programa.

Luego, profundizó su crítica y defendió las manifestaciones de cariño que se multiplicaron desde que se conoció la noticia del fallecimiento del cantante. "Decía que se habían apropiado de la muerte del Indio. Nadie se apropió de la muerte del Indio, hay un pueblo queriendo festejarlo", expresó.

Rodrigo Lussich se la pudrió a Majul por sus declaraciones sobre el Indio Solari.

Adrián Pallares también cuestionó al periodista

La discusión no quedó allí. Adrián Pallares, coconductor de Intrusos junto a Lussich, intervino y lanzó una frase aún más dura contra Majul y, así, dejó en claro su postura respecto de la controversia. "Majul quiere rascar de donde puede un poco de mierda de la que tiene adentro", disparó el conductor. Ambos aclararon que la "apropiación" que Majul denunció era "de la política", pero también desmintieron esa premisa.