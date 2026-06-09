El insólito comentario de Luis Majul sobre la despedida del Indio

Este 5 de junio se apagó una de las voces más representativas de la música argentina. A los 77 años falleció Carlos Alberto Solari, el Indio, dejando una profunda tristeza entre sus seguidores y en buena parte de la sociedad. La masiva convocatoria al velorio del domingo fue una muestra de ello: en algunos momentos, la fila para ingresar se extendió a lo largo de 70 cuadras.

La televisión acompañó el acontecimiento con una cobertura especial. Durante toda la jornada se emitieron homenajes, informes retrospectivos y entrevistas relacionadas con el cantante y su legado artístico. Tampoco faltaron los comentarios posteriores, incluyendo el de Luis Majul con su editorial en LN+.

Una enorme cantidad de personas despidieron al Indio Solari en Domínico.

¿Qué dijo Luis Majul sobre el velorio del Indio Solari?

Si bien en primera medida hizo mención a "lo impresionante que fue ayer la demostracion de amor, de pasión, hacia el Indio Solari", aunque luego criticó "la aprovechación (sic) política, que cada vez está siendo mas evidente e inaceptable" y pidió "por favor, aún con todo el amor que se le demuestra y por toda esta energía amorosa del ídolo, no se cuelguen del mito, porque es muy evidente".

"Quien podría dudar del sentimiento de 500.000, 800.000 o un millón frente a Los Redonditos de Ricota, frente al Indio, frente a todo lo que dejó, pero no se cuelguen de ese mito", continuó, señalando a los "peronistas" que pretenden "usar la muerte de este ícono de la musica y la cultura como es el Indio Solari para hacer resucitar al peronismo".

Por si lo expuesto no fuera ya bastante desatinado, cerró con algo aún más inexplicable, aludiendo a algo expresado por Carlos Bianco, ministro de gobierno de Provincia: "El equívoco mensaje que la Provincia puede organizar lo que no puede o no quiere organizar Milei o Jorge Macri en la Ciudad, está un poquitito tirado de los pelos, ¿no?". Esto a pesar de que, en efecto, se pudo organizar el adiós cuando desde Nación no permitieron que se efectúe en el Congreso.