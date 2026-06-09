Rodolfo Barili destrozó a Milei tras el velorio del Indio Solari: "Mezquindades"

Rodolfo Barili destrozó a Milei tras el velorio del Indio Solari.

Rodolfo Barili dedicó un editorial en Telefe para destacar la organización del funeral del Indio Solari y cuestionar los prejuicios que surgieron antes del evento. Sin nombrar directamente al Gobierno nacional, el periodista habló de "mezquindades iniciales" y valoró el trabajo conjunto que permitió llevar adelante una convocatoria histórica.

"'Somos un desastre. No nos ponemos de acuerdo nunca. No podemos organizar nada'. ¿Cuántas veces escuchamos entre nosotros esas frases?", comenzó el periodista.

A partir de allí, destacó el trabajo realizado para concretar una convocatoria sin precedentes, con un dardo al Gobierno nacional por su desentendimiento de la organización del velorio. "Bueno, esta vez se pudo. A ver, no exenta de mezquindades iniciales, la organización del funeral del Indio demostró que, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde una familia comprometida, se puede organizar un evento inédito", afirmó.

Rodolfo Barili destrozó a Milei tras el velorio del Indio Solari.

Un evento histórico en tiempo récord

Barili remarcó además que la magnitud de la despedida obligó a coordinar esfuerzos en apenas dos días. "Solo 48 horas tuvieron la municipalidad de Avellaneda, el gobierno de la Provincia y la familia para establecer el marco de una convocatoria inédita de un millón de personas", señaló.

En el tramo final de su análisis, Barili destacó el comportamiento de quienes participaron de la despedida del músico. "Fue multitudinario, fue inesperado y se resolvió en escaso tiempo. La gente barrió con todos los prejuicios, eso que rodearon el análisis previo con palabras como 'son un bardo' y 'va a haber incidentes'", sostuvo.