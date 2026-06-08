Un ricotero destrozó a Milei en un móvil de La Nación Más: "El Indio..."

Un ricotero destrozó a Milei en un móvil de La Nación Más.

La cobertura del multitudinario velorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda dejó una serie de momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Uno de ellos ocurrió durante una entrevista de La Nación Más, cuando un seguidor del histórico músico convirtió una pregunta sobre la despedida en un duro mensaje político contra el gobierno de Javier Milei.

Consultado sobre qué sintió al enterarse de la muerte del cantante, el entrevistado aseguró que la tristeza no estaba vinculada únicamente a la pérdida de un artista. "Sentí tristeza. Porque se nos fue una persona que para muchos, para las voces del pueblo, es un cuadro político que hablaba por la gente", sostuvo.

Luego profundizó esa idea y describió al Indio como alguien que representaba a sectores que, según su mirada, no encuentran espacios para expresarse. "No porque se va un músico, sino también porque se va una voz del pueblo", agregó.

Un ricotero destrozó a Milei en un móvil de La Nación Más.

El cruce con el movilero

A medida que avanzaba la entrevista, el seguidor comenzó a cuestionar al Gobierno y lanzó críticas contra Javier Milei y el oficialismo. También apuntó contra parte de la cobertura mediática del evento y cuestionó el tratamiento que algunos medios suelen dar a los fanáticos del cantante.

Ante esa situación, el movilero intentó reencauzar la conversación. "Pero hablame del Indio, hoy estamos compartiendo el sentimiento del Indio", le respondió. Sin embargo, el entrevistado mantuvo su postura y cerró con una frase que generó repercusiones: "El Indio hubiese querido que yo esté diciendo esto, porque hablaba por el pueblo".