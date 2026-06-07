Una ricotera destrozó a Jonatan Viale.

Este viernes 5 de junio, falleció a los 77 años uno de los referentes musicales más importantes y populares que tuvo nuestro país: Carlos Alberto Solari, el Indio. Su muerte produjo una enorme conmoción en toda la Argentina, al punto tal que para su velorio (que se efectuó este domingo) llegó a haber una fila de hasta 70 cuadras.

Desde luego que esto fue cubierto por los medios de comunicación, razón por la cual la grilla televisiva estuvo repleta de homenajes; entrevistas y comentarios en alusión al líder de Los Redondos. También estuvieron los clásicos móviles, que fueron recolectando declaraciones de la gente que se iba acercando a darle un último adiós al cantante. LN+ no fue la excepción y hubo quienes aprovecharon el contacto para soltar críticas a algunos periodistas más cercanos al gobierno de Javier Milei.

El Indio Solari falleció este viernes 5 a los 77 años.

Una ricotera destrozó a Jonatan Viale

Uno de los blancos fue Jonatan Viale, el reconocido trabajador de prensa de TN y que conduce también su propio programa en Radio Rivadavia. Una ricotera usó sus minutos en vivo para dedicarle una crítica muy contundente: "Hoy es el día del periodista y le quiero mandar un saludo a Jony Viale, que entra un funcionario para decirle lo que tiene que decir".

Lo expresado por la joven fue en relación al video filtrado de su entrevista con Javier Milei, donde se ve cómo pactan cuáles preguntas hacer y cuáles no, algo que generó una gran polémica en su momento. Además, una vez que la chica terminó de dar su opinión, quienes la rodeaban empezaron a corear "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei".