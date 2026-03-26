Nancy Pazos se hartó y expuso la peor cara del gobierno de Javier Milei: "Escabroso"

Nancy Pazos se hartó y expuso la peor cara del gobierno de Javier Milei

En Radio 10, la periodista Nancy Pazos analizó la enorme convocatoria del 24 de marzo la Plaza de Mayo y las calles aledañas. La conductora destacó el valor del encuentro popular en el espacio público como una respuesta directa a las medidas del actual Gobierno nacional.

"Hay momentos en la historia de los países en que la calle habla más que cualquier micrófono y eso fue lo que pasó ayer aquí en nuestro país, en nuestra querida República Argentina", expresó Pazos.

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, el reclamo histórico por la verdad y la justicia sumó un fuerte componente de actualidad política. "La calle habló y dijo muchas cosas. No solo dijo 'Nunca Más' al golpe que hace 50 años fue realmente de lo más escabroso que tuvimos en la historia argentina", reflexionó al aire.

En ese sentido, la comunicadora describió el clima de la jornada como una mezcla de memoria, reivindicación y profundo rechazo al modelo libertario de Javier Milei. "No solo fue una marcha del 'Nunca Más', fue una marcha que tuvo alegría, fue una marcha en la cual nos volvimos a encontrar y nos abrazamos. Fue una marcha de la resistencia, fue una marcha claramente anti políticas de mierda de Milei, fue una marcha opositora", explicó.

Nancy Pazos se hartó y expuso la peor cara del gobierno de Javier Milei.

El enojo con los diarios

Al leer las portadas de los principales matutinos, la periodista experimentó cierto rechazo por la caracterización partidaria del evento. Sin embargo, un análisis más profundo la llevó a cambiar de opinión. "Me enojé al principio un poco con esto de 'masiva marcha de la oposición', pero la verdad que tienen razón. Porque nadie que haya vivido y que tenga en su eje conceptual lo que ha sucedido en los '70, puede seguir sosteniendo y tolerando a este gobierno", indicó.

"Con lo cual, claramente, no creo que haya habido muchos mileístas ayer en esta marcha. Así que, después de pelearme un poco con los títulos de los diarios, debo reconocer que tienen razón. También fue una marcha de la oposición", concluyó Pazos.