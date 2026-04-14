Feinmann finalmente se hartó y confirmó en vivo lo que todos pensaban sobre Luis Caputo: "10 meses"

Feinmann finalmente se hartó y confirmó en vivo lo que todos pensaban sobre Luis Caputo.

El periodista Eduardo Feinmann apuntó sin filtros contra el ministro de Economía, Luis Caputo, tras en medio de la profundización de la crisis. En Radio Mitre, el conductor expuso la brutal aceleración de la inflación y destrozó las constantes promesas del Gobierno nacional sobre una supuesta recuperación financiera a corto plazo.

Con los números sobre la mesa, el presentador detalló el oscuro panorama que azota a la sociedad. "Hace 10 meses que el índice no baja", sentenció de entrada. Acto seguido, profundizó: "Claro, desde mayo del 2025. En ese momento era 1,5%, ahora estamos hablando del doble. En diez meses se fue al doble la inflación en la República Argentina", alertó con suma preocupación.

Para contrastar la realidad de la calle, el comunicador analizó las recientes justificaciones del titular del Palacio de Hacienda. Según relató al aire, el funcionario libertario atribuyó la suba de precios a factores externos. "Para Caputo, la causa de la aceleración está asociada a la guerra en Medio Oriente, que disparó el valor internacional del petróleo y tuvo impacto en los surtidores y en las góndolas", describió el conductor.

Feinmann finalmente se hartó y confirmó en vivo lo que todos pensaban sobre Luis Caputo.

La promesa de Caputo

Lejos de conformarse con esas explicaciones, el periodista cerró su intervención con una crítica letal hacia el relato de la Casa Rosada. "Así y todo, Caputo dijo después: 'Se vienen los mejores 18 meses de Argentina en las últimas dos décadas'", citó con ironía.

Finalmente, fulminó la credibilidad del oficialismo: "Dios te oiga, ojalá. Mirá que vienen anunciando esto y vienen prometiendo esto hace dos años y pico, y nunca llegan los mejores meses".