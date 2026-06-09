Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado del 8 de junio 2026

La gala de eliminación se definió entre cinco nominados y mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos de la transmisión.

La noche del lunes dejó un nuevo capítulo en Gran Hermano con una definición que mantuvo la expectativa hasta el final. La más reciente eliminación de Gran Hermano modificó nuevamente el tablero del reality de Telefe y redujo la cantidad de jugadores que siguen en carrera por el gran premio de esta edición Generación Dorada.

Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano

La gala de este 8 de junio comenzó con cinco participantes nominados en una placa de voto negativo. Los jugadores que quedaron expuestos a la decisión del público fueron Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani Car, Yisela "Yipio" Pintos y Franco Zunino.

A medida que avanzó la transmisión conducida por Santiago del Moro, los participantes fueron conociendo el resultado de la votación. El primero en salir de la placa fue Matías Hanssen, quien apenas acumuló el 0,5% de los votos.

Más tarde lograron asegurarse una semana más dentro de la casa Juani Car y Yisela "Yipio" Pintos. De esta manera, la definición quedó reducida a dos de los jugadores más observados por los seguidores del programa: Brian Sarmiento y Franco Zunino.

Según informó Del Moro durante la emisión, la votación superó los dos millones de sufragios, una cifra que reflejó el fuerte interés del público en esta instancia de la competencia.

Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano

Finalmente, la nueva eliminación de Gran Hermano tuvo como protagonista a Brian Sarmiento. El exfutbolista recibió la mayor cantidad de votos negativos y debió abandonar la casa más famosa del país.

Antes de cruzar la puerta de salida, el participante dedicó unas palabras a sus compañeros: “Los quiero. No se lo tomen personal lo que pasó acá... Todo fue un juego. Por ahí pueden tener un poco de rencor hacia mí, pero no fue nada en contra de ustedes. No sabía lo que era esto, y me encontré con muchas situaciones. La casa te gana. Yo no sabía eso. Uno muestra cosas que por ahí no siente de verdad. Pero los quiero a todos, de verdad, con mucho cariño”, expresó durante su despedida.

La salida de Brian marca el cierre de un recorrido destacado dentro de Gran Hermano. Fue uno de los participantes de perfil más alto de esta edición y acumuló un total de 82 días en la competencia: 63 durante su primera etapa y otros 19 tras regresar gracias a un golden ticket obtenido en el repechaje.

Brian Sarmiento recibió la mayor cantidad de votos negativos y se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano 2026

Tras la salida de Brian Sarmiento, permanecen 22 jugadores dentro de la casa de Gran Hermano:

Solange "Sol" Abraham

Emanuel Di Gioia

Pincoya

Manuel Ibero Durigón

"Titi" Tcherkaski

Juani Car

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Nenu López

Sebastián Cola

Juan Carlos López

Steffy Pereira

Leandro Nigro

Mariela Pietro

Alejandra Majluf

Yisela "Yipio" Pintos

Andrea del Boca

Cómo queda el reality tras la eliminación

Con 22 participantes todavía en juego, Gran Hermano ingresa en una nueva etapa en la que cada eliminación comienza a tener un peso cada vez mayor en la estrategia de los jugadores. La salida de Brian Sarmiento deja vacante a uno de los perfiles más fuertes de la temporada y obliga a reconfigurar alianzas, enfrentamientos y liderazgos dentro de la casa.

Mientras tanto, la competencia continúa avanzando y cada semana se vuelve decisiva para quienes buscan llegar a las instancias finales del reality más visto de la televisión argentina.