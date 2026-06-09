Qué pasó con Alejandro Fantino que renunció a Carnaval Stream

Un tenso intercambio entre Alejandro Fantino y Viviana Canosa durante una transmisión en vivo generó repercusiones dentro y fuera del canal.

La salida de Alejandro Fantino de Carnaval Stream generó sorpresa entre los seguidores del canal de streaming. Aunque en un primer momento circularon versiones vinculadas a una fuerte discusión al aire, con el correr de las horas surgieron nuevos detalles sobre los motivos que llevaron al conductor a alejarse temporalmente del proyecto.

La pelea entre Alejandro Fantino y Viviana Canosa que generó tensión en Carnaval Stream

La renuncia de Alejandro Fantino quedó envuelta en la polémica luego de que trascendiera un fuerte cruce protagonizado junto a Viviana Canosa durante una transmisión en vivo.

Según contó la periodista Marcela Coronel, la discusión habría sido un factor determinante dentro de un contexto que ya venía cargado de tensiones. “La pelea fue la gota que rebalsó el vaso”, explicó sobre el conflicto que se produjo frente a las cámaras.

El episodio comenzó cuando Fantino realizó una reflexión personal durante el programa. “Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico”, expresó el conductor.

La frase fue interpretada por Canosa como una referencia directa hacia ella. Inmediatamente respondió: “¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo”.

A partir de ese momento, el intercambio fue escalando. Mientras Fabián Doman intentaba aclarar que el comentario no estaba dirigido a la periodista, Fantino respondió: “Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?”.

Aunque el conductor buscó explicar el sentido de sus palabras, la tensión ya se había instalado en el estudio y el diálogo se transformó en una discusión abierta.

El momento en que Viviana Canosa abandonó el estudio

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió cuando Viviana Canosa decidió levantarse de su lugar y abandonar el estudio en plena transmisión. Antes de retirarse, la periodista lanzó una frase que reflejaba su malestar: “Psicótica es un montón”.

La situación dejó desconcertados a los integrantes del programa y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Minutos más tarde, Canosa regresó al aire e intentó bajar el tono del conflicto al explicar que necesitaba tomar distancia para recuperar la calma.

Sin embargo, el episodio continuó generando repercusiones y alimentó las versiones sobre una posible crisis interna dentro de Carnaval Stream.

La discusión escaló cuando la periodista interpretó como una referencia personal un comentario realizado por el conductor al aire.

Cuál fue la explicación de Alejandro Fantino sobre su salida

Más allá de las especulaciones surgidas tras la discusión, posteriormente apareció una explicación diferente sobre la decisión de Alejandro Fantino de alejarse del canal.

La periodista Marina Calabró reveló que se comunicó directamente con el conductor, quien le brindó detalles sobre su situación laboral para los próximos meses. Según relató Fantino, recientemente firmó un contrato con El Observador de Uruguay para realizar la cobertura del Mundial, una tarea que demandará una importante cantidad de tiempo fuera de Argentina.

“Yo firmé contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundial, estando bastante tiempo en Uruguay. Esto significa que, hasta el 19 de julio, voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires”, explicó. De acuerdo con su versión, la decisión fue tomada en conjunto con las autoridades del canal y no representaría un cierre definitivo de su vínculo con el proyecto.

Qué pasará con Fantino y Carnaval Stream

El conductor también aclaró que su salida no implica una ruptura permanente con Carnaval Stream. Según explicó a Calabró, ambas partes acordaron pausar su participación mientras cumple con sus compromisos profesionales vinculados a la cobertura mundialista.

“De común acuerdo decidimos frenar con los chicos mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial. Las puertas están abiertas si da para hacer algo juntos, pero más adelante”, señaló.

De esta manera, aunque el enfrentamiento con Viviana Canosa incrementó las especulaciones sobre su futuro, la explicación oficial apunta principalmente a cuestiones laborales y de agenda. Por ahora, Alejandro Fantino concentrará su actividad en Uruguay, mientras queda abierta la posibilidad de un regreso a Carnaval Stream una vez finalizada su cobertura internacional.