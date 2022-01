Artaza: "Tuve miedo de que la gente no volviera más al teatro"

El humorista y productor teatral Nito Artaza, con más de una veintena de producciones teatrales en su largo recorrido por la comedia popular, compartió con Télam su alivio por el repunte en la venta de entradas de los últimos días y felicitó a sus colegas por el esfuerzo de sostenerse en cartelera.

Luego de haber sorteado el coronavirus, del que ya está completamente recuperado al igual que su pareja Cecilia Milone y otros integrantes del elenco que estuvieron afectados, Artaza retomó sus funciones en el Teatro Astral donde tantos éxitos supo coronar en su carrera.

Télam: ¿Cuál es tu balance hasta ahora sobre el desarrollo de la temporada teatral en Mar del Plata?

Nito Artaza: Hice la temporada anterior también en pandemia y en esta veo que hay un avance. Todos los espectáculos habían arrancado muy bien, pero cuando la suba de contagios llegó a los 150.000 casos diarios, se notó en las entradas. Teníamos muchas vendidas con anterioridad y de esas entradas hubo casi un 50 por ciento que no vinieron. Nos decían las asociaciones (de jubilados) y los sindicatos que la mitad estaba contagiada y el resto estaba aislado. Por suerte, se produjo un freno, y desde el martes, empezamos a pasar las 200 personas por función. Cuando volvimos después de parar diez días por nuestros contagios, cortamos apenas 18 tickets. Eso me produjo miedo, porque pensé que la gente no iba a volver más al teatro. Sin embargo, paulatinamente fue subiendo.

T: Siempre decís que se aprende tanto de los éxitos como de los fracasos ¿Qué enseñanza te deja esta temporada marcada por la pandemia?

NA: En todos estos años aprendí que a una temporada hay que venir amortizados, con entradas vendidas con anterioridad y auspiciantes. Es por eso que deberíamos tener a nivel nacional una Ley de Mecenazgo para que las empresas puedan desgravar impuestos para financiar el arte plástico y el teatro. Aprendí que en Argentina o te embroma el dólar o la gente se va al exterior, cosa que no ocurrió en este caso, o se produce una crisis, un corralito. Por eso vengo amortizado, aunque en este caso dejé la producción en manos de Emiliano Bacchi (hijo del fallecido productor teatral Carlos Bacchi), entonces estoy más descontracturado con eso. Y Cecilia hace la dirección del espectáculo. Nos reíamos porque la temporada parece ahora haber arrancado como al principio. Yo por eso felicito a los que con poca gente igual hacen lo que hacen, o a los que hacen un esfuerzo enorme para su edad como Luis Brandoni, con quien puedo tener mis diferencias políticas, pero por el que me saco el sombrero porque es un actor extraordinario que pone la cara en el medio de la pandemia haciendo teatro, al igual que otros.

Con información de Télam