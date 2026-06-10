Nelson Castro no dudó en cuestionar las decisiones de Javier Milei tras el escándalo sin fin de Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitaron la adhesión al régimen simplificado de Ganancias incluido en la Ley de inocencia fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el periodista Nelson Castro apuntó nuevamente contra las decisiones del bloque de La Libertad Avanza.

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, el periodista aseguró: “En cualquier otra circunstancia, gobierno y demás, esto significa la inmediata renuncia del funcionario. Un funcionario de un gobierno no puede evadir impuestos. Y el gobierno estaría criticando a cualquiera de nosotros sí fuéramos evasores y nos estaría señalando”.

Asimismo continuó: “Un verdadero bochorno, una verdadera vergüenza, una confirmación de que toda la información que veníamos dando los periodistas era absolutamente cierta. Al margen de la otra causa que queda que es la del origen de los fondos de Adorni, que está involucrado en dos causas, en esta acaba de confirmar que Adorni estaba en situación de evasión. Insisto, en cualquier otra circunstancia, esto representa la inmediata salida de un funcionario”.

Manuel Adorni nuevamente se encuentra bajo la lupa

Este miércoles por la mañana se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal impulsado por el presidente Javier Milei. Esta modalidad de Ganancias Simplificada permite hacer una declaración más simple para ciertos contribuyentes que regularizaron su situación fiscal. En comparación con las declaraciones juradas tradicionales, pide menos información y detalles. Por otro lado, este tipo de medidas puede evitar problemas penales por deudas o incumplimientos tributarios anteriores, pero no frena investigaciones por otros delitos, como la causa de investigación que enfrenta el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Por eso, adherirse al régimen no afecta causas judiciales relacionadas con delitos no tributarios.

