Nancy Pazos adelantó en vivo cuándo "se va" Adorni: "Hablé"

Nancy Pazos adelantó en vivo cuándo "se va" Adorni.

La periodista Nancy Pazos sorprendió este lunes al referirse al futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su participación en C5N, aseguró aseguró haber hablado con integrantes del Gobierno y deslizó que el funcionario podría dejar su cargo en el corto plazo.

En medio de un análisis sobre la situación política del oficialismo, Pazos reveló conversaciones recientes que mantuvo con personas cercanas al gabinete del presidente Javier Milei. "Hablé en estas últimas horas con un par de personas que integran el gabinete de Milei", comenzó la periodista antes de compartir el comentario que recibió de uno de sus interlocutores: "No dejó una por hacer".

Según relató, dentro del propio oficialismo existía sorpresa por la manera en la que Adorni se relacionaba con la prensa. "A ellos les asombraba la capacidad que tenía de maltratar al periodismo con esa sorna, etcétera, y haber logrado una especie de unanimidad de criterio", sostuvo.

Pazos incluso remarcó que el rechazo hacia el funcionario trascendía las diferencias editoriales entre los medios de comunicación. "Yo siempre lo ejemplifico con los canales de cable que estamos como divididos en tendencias: era unánime el odio", afirmó.

Nancy Pazos adelantó en vivo cuándo "se va" Adorni.

Qué pasará con Adorni

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó llegó cuando la conductora se refirió a la continuidad del funcionario dentro del Gobierno nacional. "Adorni se va. Yo nunca había dicho esto hasta ahora. Adorni se va pero ya no te estoy dando mi opinión", aseguró. Aunque aclaró no conocer con exactitud los tiempos, Pazos insistió con su pronóstico: "No tengo claro cuándo pero no creo que sobreviva más de 15 días".