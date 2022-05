Vuelve Green Day a la Argentina con Billy Idol como invitado especial

A cinco años de su última visita al país, el trío estadounidense Green Day volverá a actuar en la Argentina el próximo 11 de septiembre, en el estadio de Vélez Sarsfield, con Billy Idol como invitado especial.

En el mismo escenario elegido en 2017, la banda comandada por Billie Joe Armstrong hará una escala de su "The Hella Mega Tour" que puso en marcha en junio de 2021, tras el lanzamiento de su última producción hasta el momento "Father Of All Motherfuckers", lanzado en febrero de 2020, que devolvió al grupo a los primeros puestos de los charts mundiales.

De esta manera volverá a nuestro país el grupo que le dio nueva vida al punk pop con su aparición en los años `90 y que firmó su obra cumbre en 2004 cuando presentó "American Idiot", un trabajo conceptual que puso a la banda en el escalón de las grandes bandas de la historia del género.

Para el concierto en Argentina, el número de apertura estará a cargo de la leyenda punk Billy Idol, quien regresará así tras su único y recordado paso por el país en 1991.

El exGeneración X está presentando en estos días su disco "The Roadside", lanzado por Dark Horse Records, el sello creado por el beatle George Harrison en 1974 y actualmente conducido por su hijo Dhani.

Responsable de éxitos como "Eyes Without a Face", "Money Money", "Hot in the City" y "Dancing With Myself" entre otros, Billy Idol tuvo un gran éxito en la Argentina en los años `80 que se fue diluyendo a la par de su carrera por problemas de adicción, y ahora busca recuperar terreno.

A partir del jueves 26 de mayo a las 12 se abrirá la preventa exclusiva para clientes del banco BBVA, en tres cuotas sin interés, y el lunes 30, a las 12, se pondrá en marcha la venta general a través del sitio Livepass.

Con información de Télam