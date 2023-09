Sael estrena "Sisisi", un segundo adelanto de "El Pibe Vol. 2"

Luego de lanzar "Un Cigarro" y "Quédate La Foto", el cantante urbano Sael estrena su nuevo single titulado "Sisisi", tercer adelanto de su próximo musical que estrenará este año bajo el amparo del sello discográfico Black Koi que lidera Sky Rompiendo, el productor colombiana que trabaja con estrellas como J Balvin y Karol G.

La canción, que formará parte de su nuevo EP titulado "El Pibe Vol. 2", fue producida por Axl y Frei y compuesta por el mismo Sael junto a Axl como una oda a la conexión apasionada entre dos personas desde el punto de vista del miedo y la vulnerabilidad.

"Esta canción en particular tiene algo y es que a diferencia de todas las anteriores es producida y escrita por otras personas, un par de panas de Venezuela que viven en

Colombia con quienes he compartido varias veces y me gusta su trabajo", señaló el cantante puntano.

También contó que el instrumental fue un aporte de El Sisas, quien forma parte de su equipo de trabajo: "Desde que la escuché me gustó y sentí que podía agregarle mi toque y fue lo que quedó. Además que es un flow diferente al que están acostumbrados a escucharme, espero que les guste tanto como a mi", escribió el artista en las redes sobre una creación que fusiona ritmos caribeños con afrobeat.

En diálogo con Télam en vísperas del estreno de "El Pibe. Vol 1", Sael señalaba que su música estaba destinada "a todos los pibes y chicas que quieren hacer música y que no se animan" y a refrescar que "los sueños se cumplen cuando trabajás con amor, disciplina y sin buscar fama o dinero".

"Yo hago música porque es lo que me mueve a mí, es por lo que me despierto. Lo único que quiero transmitir es que los sueños se hacen realidad, aun cuando no estén los recursos. Se puede ser un pibe que vive en San Luis que nunca se había subido a un avión en su vida y terminar sacando un EP como el mío con la colaboración de algunas leyendas. Es un sueño; lo único que quiero es motivar a otros", declaró.

Con información de Télam