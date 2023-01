Mora Godoy: "En el tango rompí el molde"

La bailarina, coreógrafa y directora de compañía Mora Godoy llegó a Mar del Plata donde hoy arranca temporada con su espectáculo "20 Años-Grandes Éxitos", que desarrollará jueves y viernes de enero y febrero a las 21 en el Teatro Municipal Colón a precios populares.

El espectáculo, cuenta Mora desde la denominada "Ciudad Feliz" en comunicación con Télam, es un repaso por grandes momentos de su carrera junto a coreografías nuevas.

Llegada a la música porteña desde la danza clásica luego de su paso por el Insituto Superior del Teatro Colón y definida por la prensa francesa como "la creadora del tango del nuevo milenio" cuando en 2013 ofreció 30 funciones a sala llena de su espectáculo "Chantecler" en la renombrada sala Chatelet de París, Godoy asegura que "así como los cantantes y las bandas tienen sus grandes hits también los puedo tener yo y por eso, con los ajustes y renovaciones del caso, quise armar un espectáculo que recorriera los puntos altos de mi carrera, apreciados y pedidos por el público, en estos 20 años de trayectoria".

No van a faltar esta temporada en Mar del Plata "Tanguera", que hace casi dos décadas estrenó en el musical homónimo bajo dirección del británico Stehpen Rayne, su coreografía de "La Cumparsita" que hizo para la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018, la performance que la llevó a ser una de las "perlas" de la Cumbre del G20 que se hizo en Buenos Aires en 2018 y otros números y coreografías que llevó por los más destacados escenarios internacionales y con los que se ganó un nombre que hoy la ubica en lo más alto de una larga lista de consagrados que hicieron un arte del baile de tango.

"Cuando entré en el tango rompi el molde -dice Mora riéndose desde Mar del Plata-, sí, en todo sentido, en la ropa, en los diseños de baile, en los tipos de coreografías. Pensá que fui la primera mujer que arma una compañía propia, fui muy rebelde y visionaria y al día de hoy me sigo reinventando permanentemente con un grupo creativo de bailarienes que me acompaña muy bien y con los que estamos a la vanguardia coreografia de lo que pasa hoy en el tango".

El espectáculo tiene un impactante dispositivo multimedia con grandes pantallas detrás y números particulares, como una parte de "Tanguera" que hizo en el G20 y donde baila con la misma ropa y los mismos zapatos sobre el escenario mientras detrás se proyectan las imágenes de 2018 o un número alusivo a la fiebre y el espíritu mundialista que todavía nos envuelve, en el que Mora baila envuelta en una bandera argentina mientras sobre la pantalla se proyectan los goles que la Selección hizo en Qatar y por delante las bailarinas y bailarines coreografían a ritmo de tango las jugadas que desembocaron en la red.

"Es un espectáculo moderno que a los jóvenes les va a encantar, tiene mucho tango electrónico y también a los grandes maestros como Pugliese, D'Arienzo, Piazzolla", describe rápidamente.

Cuenta también que parte de este show fue ideado durante la pandemia a través de un laboratorio de ideas que armó con el grupo de bailarines que forman parte de su equipo creativo, donde le dieron forma coreográfica a "Sonido Nativo del Río", tango electrónico de Bajofondo Social Club en colaboración con el trapero YSY A y que da pie a una fusión que reúne lo urbano, lo tanguero y lo electrónico en la música y en el baile.

El show que se verá desde hoy en Mar del Plata tuvo ocho funciones previas exclusivas desarrolladas en el Teatro Coliseo y además de Mar del Plata esta temporada girará por el Festival de Henderson en febrero, en provincia de Buenos Aires, el sábado 21 de enero en Miramar con entrada libre y graltuita, el Festival de Punilla en Córdoba y la Fiesta del Sol en San Juan el 25 de febrero, antes de embarcarse rumbo a Europa y distintas capitales del mundo.

Además del recorrido por hits de la bailarina hay muchos cuadros nuevos con seis parejas de baile que están casi todo el tiempo sobre el escenario, 15 cambios de vestuario, una iluminación de muchos móviles y muy rockera y un vestuario deslumbrante.

"Nosotros, en el trabajo coreográfico, estamos en una búsqueda permanente, buscamos historias, nuevos vestuarios, cosas para contar, la posibilidad de estar transmitiendo algo para la gente que nos viene a ver", asegura Mora.

En este sentido y en la disyuntiva y dinámica entre tradición y cambio, Mora asegura: "Si uno no se actualiza, si no se reinventa permanentemente, queda viejo. Me interesa todo lo que está pasando con la nueva escena urbana, lo que hace WOS, YSY A, vemos otro tipo de músicas y fusiones que tratamos de incorporar y lo mismo pasa en la compañía, hay chicas y chicos que vienen del tango, otras u otros del ballet, de la música urbana, hacemos contrapuntos, nos diveritmos, explotamos las posibilidades artísiticas de cada uno y sacamos lo mejor".

Respecto de ella como bailarina ocasional de tango, Mora dice que, cuando está en Buenos Aires y la actividad se lo permite, le sigue gustando ir a bailar a las milongas y que a veces se da una vuelta por La Viruta o Tango Club. "Me gusta ir a La Catedral", asegura.

Y sobre las formas de baile, que a veces hacen grieta, se despega: "Una cosa es el tango de escenario, es el show bussiness, el espectáculo y está bien, y otra es el tango de salón, ir a la milonga a encontrarte con un inglés o un francés y comunciarte a través del movimiento, donde tenés un diálogo que no precisa palabras y se da a través del baile y el abrazo. El tango de salón es improvisado, el de escenario es coreográfico".

Para el final, Mora no quiere dejar de hablar del caso de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

"Quiero pedir justicia por Fernando, me conmovió hace tres años y me conmueve siempre porque soy hija de paraguayos, mis abuelos eran paraguayos y la discriminacion que a veces sentimos de algunas personas los que no somos de ojos celestes es muy fuerte. Estoy siguiendo el juicio a diario, mi hija que se llama Bianca Aramí (que en guaraní significa pequeño amanecer y hace alusión a no renegar del lugar de dónde uno viene) que tiene 15 años sigue el tema conmmigo y también está muy conmovida. Fue un crimen muy impactante porque además de que se trata de asesinos fue un hecho de violencia de clase".

Con información de Télam