Milei logró lo que parecía imposible e hizo enojar hasta a Cristina Pérez: "No hay"

Milei logró lo que parecía imposible e hizo enojar hasta a Cristina Pérez.

El escándalo por la suspensión de acreditaciones de prensa en la Casa Rosada suma nuevas voces de rechazo, incluso en los canales más cercanos al oficialismo. En la pantalla de La Nación Más, la periodista Cristina Pérez analizó la inédita decisión del Gobierno nacional y expuso su profunda disconformidad frente a la actitud de las máximas autoridades.

El conflicto estalló luego del cierre total de las acreditaciones en la sede del Poder Ejecutivo. "No me imagino ni ir a la Casa Blanca, mucho menos al Kremlin o a cualquier palacio de Gobierno y que te dejen entrar a filmar con los lentes. Pero es discutible en el sentido de si existió una autorización", arrancó la conductora para contextualizar el origen del problema.

Acto seguido, fue letal contra la desproporcionada reacción de la Casa Rosada: "Más allá de eso, que tendrá que investigar la Justicia, me pareció desmedido que la Casa de Gobierno no deje entrar a todos los periodistas".

La insólita justificación

Para profundizar en su análisis, Pérez recordó un episodio similar del pasado reciente. "Ya habíamos tenido una decisión similar, pero no tan radical, porque no hay antecedentes de esto, cuando ocurrió la revelación sobre notas, que incluso estaban escritas y firmadas por periodistas fantasma", detalló con precisión.

Milei logró lo que parecía imposible e hizo enojar hasta a Cristina Pérez.

Finalmente, la conductora repudió el actual apagón informativo y fulminó los argumentos de la gestión libertaria. "Pero hoy, por este hecho puntual, que incluso se tramita con una denuncia penal, el Gobierno toma una decisión extrema: no entra nadie", sentenció con total indignación. A modo de cierre, la figura mediática desestimó las insólitas explicaciones del funcionario Javier Lanari: "Luego, informa que esto es por 'cuestiones de seguridad nacional', pero sigue sin parecer una explicación suficiente".