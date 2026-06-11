María O'Donnell destrozó al Gobierno de Javier Milei.

El nombre de Manuel Adorni volvió a aparecer en medio de una controversia, la cual también impacta de lleno en el Gobierno de Javier Milei. Esto se debe a que tanto él como su pareja, Betina Angeletti, solicitaron ingresar al régimen contemplado por la Ley de Inocencia Fiscal, promovida originalmente por José Luis Espert. La normativa permite pagar impuestos en base a los ingresos declarados, sin requerir el blanqueo de bienes que continúan fuera de los registros oficiales.

Desde luego, esto generó un fortísimo repudio tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación más convencionales. Fueron bastantes los periodistas que cuestionaron la decisión del jefe de Gabinete, más aún teniendo en cuenta que pretende hacer este movimiento previo a presentar su declaración jurada, entre ellos María O'Donnell.

Manuel Adorni se vio envuelto nuevamente en un escándalo.

¿Qué dijo María O'Donnell sobre Adorni?

Durante la última edición de Qué Día! en Blender, la reconocida trabajadora de prensa dejó entrever su indignación con el vericueto legal que pretende ejecutar Manuel Adorni, luego de la dilatada perorata sobre su no culpabilidad. "Si en este partido ya bajó todas sus cartas en la Justicia y encima van a la inocencia fiscal, es como un chiste", sostuvo la conductora.

En esa misma línea, cuestionó: "¿Para qué existe la figura del enriquecimiento ilicito? Si cuando investigan a un funcionario se mete en el régimen de ganancias, según el cual no le tiene que explicar a la AFIP el origen del dinero que incorpora en su patrimonio".