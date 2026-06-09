Diego Recalde quiso pedir perdón por sus dichos sobre Agostina Vega y la embarró más.

Una semana después de quedar envuelto en una fuerte polémica por sus declaraciones sobre Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, Diego Recalde volvió a hablar en Crónica TV. El panelista libertario intentó pedir disculpas por sus comentarios, reconoció que se había equivocado, pero sus explicaciones volvieron a generar repercusiones por la manera en que justificó sus dichos.

Durante su nueva intervención televisiva, el panelista reconoció que sus expresiones fueron equivocadas y aseguró que recibió un llamado de atención de una persona muy cercana. "Quiero pedir disculpas por lo que dije sobre Agostina el día que salí, un poco, a darle una mano al remisero", comenzó.

Luego explicó que una conversación con su hermana lo llevó a revisar lo ocurrido. "No usé las palabras adecuadas. En realidad me lo recordó mi hermana. Mi hermana es una suerte de persona en la que consulto todo el tiempo y me dijo: 'Mirá, lo que dijiste a mí me sonó a lo que pasó cuando mataron a Nisman, que salieron a hablar de las minas con las que él curtía y pusiste la lupa en otro lugar y todo se volvió muy turbio. Me parece que te equivocaste'".

Diego Recalde quiso pedir perdón por sus dichos sobre Agostina Vega y la embarró más.

El pedido de disculpas

A continuación, Recalde admitió el error y pidió disculpas públicamente. "Y tiene razón. Me equivoqué. Lo que dije estuvo mal, pido disculpas. No va a volver a pasar, espero. Treinta y tres años en medios y es la primera vez que me pasa algo así", sostuvo.