Dante Gebel habló sobre la "premonición" de su madre cuando era chico.

La figura de Dante Gebel se está acrecentando cada vez más en los medios de comunicación. En los últimos días se encargó de conceder entrevistas a diferentes referentes del periodismo, tanto del sector más progresista como del más conservador, para dejar entrever sus ideas de cara a una posible candidatura presidencial.

Sin embargo, poco se conoce de este enigmático personaje, salvo por el hecho de que es un pastor evangélico radicado actualmente en los Estados Unidos y que tiene una enorme llegada a esa comunidad. Es por ello que desde la Revista Gente se comunicaron con él para que hable de sus orígenes, humildes y arraigados a su Billinghurst natal, con una particular historia ligada a su madre y una "premonición" que tuvo sobre él.

¿Qué dijo Dante Gebel sobre su madre?

En primera medida, recordó que su familia era de "clase media tirando a subsuelo" y que fue "el menor de cuatro hermanos en una de esas casas obreras", con un papá que fue "carpintero de toda la vida" y que se crió "con todas las carencias de principios de los 70'", donde "todo era caro" y hasta "un paquete de figuritas era un lujo". "Zapatillas nuevas nunca, jamás, heredabas las de tus hermanos. No recuerdo ir al colegio con cartucheras, mochilas o algo nuevo”, añadió.

Respecto a su madre, señaló que era ama de casa, aunque "de joven era actriz, muy lúdica, bailarina", pero que "renunció a todo en el afán de criar hijos y quedarse en su casa". "En el show habló mucho de ella, porque siempre tenía esa intelectualidad de obligarte a leer todo. Ella me salvó la vida, porque me obligó a leer todo lo que había en casa, novelas, ensayos, ficción, tesis, me hizo leer todo el diccionario y aprendérmelo", comentó, haciendo hincapié en que salvó su vida porque "ella decía: 'Si usted tiene un buen léxico y se sabe expresar bien, las puertas del mundo se le van a abrir’".

Dante Gebel se perfila como candidato a Presidente para las elecciones del 2027.

En esa misma línea, rememoró: "Mi mamá decía, 'algún día va a haber gente tan loca que van a pagar para escucharlo hablar'. Entonces, yo digo, mirá que visionaria. He recorrido el mundo haciendo conferencias y me pagan para eso, y ya lo había visto mi vieja hace años, cuando me obligaba a leer todos los veranos”.