EEUU presiona al Parlamento de Taiwán para que apruebe un presupuesto de defensa "integral"

FOTO DE ARCHIVO. Raymond Greene, director del Instituto Americano en Taiwán, pronuncia un discurso en la inauguración de una nueva exposición del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el Museo del Palacio Nacional de Taipéi, Taiwán

El máximo ​representante diplomático de Estados Unidos en Taiwán instó el lunes al Parlamento de la isla, de mayoría opositora, a aprobar un presupuesto de defensa "integral", ‌afirmando que los sistemas integrados ‌de defensa aérea y antimisiles, así como los drones, revisten una importancia crucial y tienen una gran demanda a nivel mundial.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, propuso el año pasado un gasto suplementario en defensa de 40.000 millones de dólares, que abarca no solo nuevas armas estadounidenses, sino también armas de fabricación nacional como drones, afirmando que Taipéi necesita disuadir de forma más eficaz la amenaza ​de China, que considera ⁠la isla como parte de su propio territorio.

Lai afirma que solo el pueblo ‌de Taiwán puede decidir el futuro de la isla.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, ⁠las negociaciones en el Parlamento para sacar adelante ⁠la propuesta se han estancado, ya que el principal partido de la oposición, el Kuomintang (KMT), ha declarado que, aunque apoya el gasto en defensa, no firmará "cheques en ⁠blanco" y quiere más detalles por parte del Gobierno.

En una entrevista con ​el periódico taiwanés China Times, Raymond Greene, embajador de ‌facto de Estados Unidos en Taipéi, dijo ‌que era vital que Taiwán aprobara un "paquete presupuestario integral".

"Esto no solo enviaría ⁠una señal crucial a la comunidad internacional, sino que también es esencial para garantizar que Taiwán adquiera toda la gama de capacidades de defensa que ha solicitado", dijo.

Aunque Estados Unidos ya ha anunciado la venta de armas, incluido el ​sistema de lanzamiento ‌múltiple de cohetes HIMARS fabricado por Lockheed Martin, el presupuesto especial de defensa de Taiwán también busca sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles y drones, entre otras cosas, añadió Greene.

"Como se ha demostrado en los campos de batalla de Oriente Medio y Ucrania, estos sistemas no ⁠solo son de vital importancia, sino que también tienen una demanda extremadamente alta en todo el mundo", afirmó Greene, director del Instituto Americano en Taiwán, que gestiona las relaciones no oficiales entre Washington y Taipéi.

El Gobierno de Taiwán ha señalado que los retrasos en la aprobación del presupuesto podrían suponer que Taiwán corra el riesgo de perder su lugar en la lista de espera para la producción y entrega de armas ‌estadounidenses.

La presidenta del KMT, Cheng Li-wun, que se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Pekín este mes en lo que ella denominó un "viaje de paz", tiene previsto visitar Estados Unidos en junio.

Taiwán no debería tener que elegir entre China y Estados Unidos, pero el mundo está preocupado por la posibilidad de una guerra entre ‌China y Taiwán, dijo el lunes en un programa de radio local.

"¿Quién sería tan insensato como para estar repitiendo todo el día que tenemos que elegir entre China continental ‌y Estados Unidos?", ⁠dijo.

Estados Unidos es el principal valedor internacional y proveedor de armas de Taiwán, y en diciembre dio a conocer un paquete de ​armas por valor de 11.000 millones de dólares, el mayor jamás concedido a Taipéi.

China ha exigido en repetidas ocasiones que Estados Unidos deje de vender armas a Taiwán.

Con información de Reuters