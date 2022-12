Courtney Love asegura que la echaron de "El Club de la Pelea" por no dar derechos de Cobain a Pitt

La música Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, sostuvo que la producción de "El Club de la Pelea" decidió retirarla de la película luego de que ella le negara a Brad Pitt, protagonista del filme de David Fincher, los derechos para una biopic sobre su el líder de Nirvana.

Love hizo estas declaraciones en el podcast "WTF", replicadas por Variety. Según la vocalista de Hole, fue Eduard Norton, coprotagonista de la cinta junto a Pitt, quien, entre lágrimas le confesó la decisión de la producción. Luego, Fincher le hizo el anuncio oficial.

Sin embargo, la viuda de Cobain, con quien tuvo una hija, no se mostró arrepentida de su decisión: "No dejaría que Brad interpretara a Kurt (...). Yo no hago de 'Fausto' (en relación al mítico personaje de Goethe que le vende el alma al diablo). Y espetó: "¿Quién diablos crees que eres?"

La idea de Pitt era interpretar al líder de Nirvana, fallecido a los 27 años en 1994, en una cinta que tendría la dirección de Gus Van Sant. Van Sant luego hizo el drama inspirado en Cobain "Last Days", protagonizado por Michael Pitt (sin parentesco con Brad), pero Love dijo que ese proyecto no fue por el que el actor de "Troya" y el director querían su aprobación.

La cantante había obtenido el papel de María Singer, el cual finalmente fue interpretado por Helena Bonham Carter. Love había tenido una buena performance en "El Pueblo contra. Larry Flynt” en ese momento.

“No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero... si no me entiendes, no entiendes a Kurt, y no siento que lo hagas, Brad", fue lo que Love le dijo al actor, según sus palabras.

Con información de Télam