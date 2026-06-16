Jorge Rial apuró en vivo a Javier Milei y sorprendió a todos: "Mano a mano"

Jorge Rial apuró en vivo a Javier Milei.

Jorge Rial erigió una nueva y contundente crítica contra Javier Milei, durante su editorial en la más reciente emisión de Argenzuela, por C5N. "A usted la historia le tiene reservado un lugar, yo creo que un lugar patético. Está a tiempo todavía de cambiar eso y el camino no es pelearse con nosotros", expuso el reconocido trabajador de prensa.

En ese sentido, comentó: "Que se pelee conmigo Presidente a mí no me afecta, me causa gracia. ¿Y sabe qué? Yo respondo la pelea y respondo un mano a mano". Seguido a eso, lo desafió: "Es más, hablando de mano a mano Presi, hagamos una nota. Hagamos un cara a cara. Dígame todo lo que me tiene que decir en la cara y yo le digo todo lo que le tengo que decir en la cara. Pero no me haga la guitarrita de Eric Clapton, hablemos".

Respecto a esa eventual charla, pidió que sea "en vivo, sin 'Caputito' metiéndose, sin un guión como guiona a todos los colegas, no me mande mensaje, nada, nos sentamos como hicimos alguna vez en este estudio, nos sentamos y hablamos de todo". De todos modos, señaló con dureza: "Pero para eso hay que tener huevos, es más fácil ir a los programas amigos".

Jorge Rial también destrozó a Manuel Adorni

Manuel Adorni está en una situación cada vez más delicada.

Por otra parte, Rial le marcó a Milei que "tiene un delincuente a su lado que se llama Manuel Adorni, que desde hoy se está especulando con su salida". Lejos de frenar ahí, prosiguió: "No tiene capacidad ni congnitiva ni intelectual para ocupar ningún cargo Adorni, es un muchacho que siempre fue un cuatro de copas y va a seguir siendo un cuatro de copas, con la diferencia de que hizo guita". "Era un cuatro de copas cagado de hambre y ahora es un cuatro de copas millonario, con la nuestra", concluyó.