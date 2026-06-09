Jorge Rial finalmente contó lo que Milei nunca quiso revelar: "No entiende"

Jorge Rial finalmente contó lo que Milei nunca quiso revelar.

Un intercambio entre Fabián Doman, Viviana Canosa y Jorge Rial en Carnaval Stream derivó en un fuerte comentario contra Javier Milei. La conversación giraba en torno a los gustos musicales del Presidente y terminó con una comparación que generó repercusiones en redes sociales.

Todo comenzó cuando Doman manifestó su sorpresa por la distancia entre Milei y la obra del Indio Solari. "Yo no puedo creer que Milei no haya cantado en su vida un tema del Indio Solari", comentó el conductor. Viviana Canosa intervino de inmediato para marcar una diferencia en las preferencias musicales del mandatario. "No, él es de los Ratones Paranoicos", respondió.

La respuesta de Jorge Rial

Sin embargo, fue Jorge Rial quien llevó la discusión hacia otro terreno y lanzó una dura ironía. "¿A quién señalaste como rockero?", preguntó Rial al escuchar el comentario de Doman.

Cuando su compañero insistió con que estaba hablando del Presidente de la Nación, el conductor reaccionó entre risas. "Me voy a levantar", lanzó primero.

Jorge Rial finalmente contó lo que Milei nunca quiso revelar.

Luego profundizó su crítica con una comparación que rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del programa. "Dejate de joder, es como que me digas que es arquero también. No entiende las películas, ¿va a entender un tema del Indio Solari?", disparó y remató: "Si un tipo no entiende Monsters Inc., ¿vos querés que entienda una letra del Indio? ¿De verdad?".