Jonatan Viale reveló el “mensaje” secreto que Adorni le dejó a Milei: “Si yo caigo…”

Jonatan Viale hizo un polémico análisis sobre una frase de Adorni.

El escándalo alrededor de Manuel Adorni sigue creciendo y ahora sumó un nuevo capítulo que sacudió fuerte al oficialismo. Esta vez fue Jonatan Viale quien dejó una interpretación explosiva sobre las últimas declaraciones del funcionario y aseguró que muchos dentro del Gobierno leyeron un mensaje oculto dirigido directamente a Javier Milei.

Todo ocurrió después de la extensa entrevista que Adorni brindó en el canal de streaming de Alejandro Fantino, donde intentó mostrarse golpeado por la situación personal que atraviesa, aunque evitó responder las preguntas más delicadas vinculadas a sus propiedades, sus reformas y sus viajes al exterior.

La polémica frase de Manuel Adorni sobre Milei

Durante la charla, el funcionario dejó varias frases que llamaron muchísimo la atención dentro del mundo político. Una de ellas fue cuando aseguró que los ataques en su contra buscan en realidad golpear directamente al Presidente. “Pegarme a mí es pegarle debajo del cinturón a Milei”, sostuvo intentando mostrarse como una pieza clave dentro del núcleo presidencial.

Pero para muchos, esa frase escondía algo más profundo. Y fue justamente Viale quien puso en palabras la interpretación que empezó a circular dentro de sectores del oficialismo.

Jonatan Viale analizó la frase de Manuel Adorni

En su editorial en Radio Rivadavia, el periodista explicó cómo leyeron internamente el mensaje del funcionario. “Algunos leyeron esto como un mensaje al presidente”, reveló.

Luego fue todavía más contundente y deslizó cuál sería el verdadero trasfondo político de las palabras de Adorni. “Como diciendo: Adorni es la mano derecha de Karina Milei, es un pedazo de ambos… como diciendo ‘si caigo yo, le puedo hacer mucho daño al Gobierno’”, lanzó Viale.

La frase rápidamente generó un enorme revuelo en redes sociales y alimentó todavía más las versiones sobre tensiones internas dentro del círculo más cercano al Presidente.

Lo que más llamó la atención fue que Adorni, lejos de intentar bajar el perfil del escándalo, se mostró desafiante durante toda la entrevista y hasta dejó en claro que piensa seguir disfrutando de su estilo de vida pese a las críticas.

Mientras tanto, dentro del oficialismo crece la preocupación por el desgaste político que está provocando el caso. Y ahora, con la interpretación de Jonatan Viale sobre la mesa, muchos empiezan a preguntarse si las palabras de Adorni fueron solamente una defensa o también una advertencia.