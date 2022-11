El líder de Dancing Mood presenta su proyecto jazzero en Borges

Hugo Lobo, el incansable líder de Dancing Mood y principal difusor de la música jamaiquina en nuestro país, presentará el viernes 18 de noviembre, a las 23, su nuevo proyecto de perfil jazzero en Borges 1975, en el barrio porteño de Palermo.

Se trata del Hugo Lobo Cuarteto, una formación en la que el trompetista es acompañado por Facundo Canosa, en piano, Hernan Gnesutta, en batería; y Leo Páez, en contrabajo.

En esta nueva iniciativa, el músico que ha encabezado innumerables proyectos autogestivos aborda composiciones de Miles Davis, Dave Brubeck, Burt Bacharach, Chet Baker, Chuck Mangione y Michael Jackson, entre tantos, aunque todos pasados por un tamiz que combina raíces jamaiquinas con jazz, funk y soul.

En tal sentido, ya se encuentran disponibles en plataformas digitales versiones de “I Remember Clifford”, de Benny Golson; “Mo´Better Blues”, de William Lee; “Bye Bye Blackbird”, de Ray Henderson; y "There Will Never Be Another You" de Chet Baker.

En esa misma tónica, Hugo Lobo también registró su propia composición "Take a Break", en la que fue acompañado por su padre Rubén Lobo, Canosa y el trompetista Américo Belloto.

Con este cuarteto, Hugo Lobo, que comanda desde hace más de 20 años Dancing Mood y fue parte de Los Fabulosos Cadillacs, entre otras cosas, ya se presentó en Café Berlín con lleno total.

Con información de Télam