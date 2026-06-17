Turco García confirmó su separación.

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con un nuevo capítulo de Gran Hermano: Generación Dorada , aunque esta vez el foco no estuvo en la convivencia, sino en lo que sucede puertas afuera. El Turco García rompió el silencio y confirmó que está separado de Mariela Prieto, actual participante del reality, en medio del revuelo que generaron las actitudes de ella dentro de la casa.

El apoyo que se transformó en escándalo

Cuando Mariela ingresó a la casa, nada hacía pensar en un conflicto de pareja. Es más, el propio Turco estuvo presente en el estudio el día de su entrada para despedirla y mantuvo su respaldo desde afuera durante los primeros días. De hecho, ella nunca contó públicamente que la relación estaba en crisis, lo que sumó sorpresa cuando el escándalo estalló.

Sin embargo, con el correr de las jornadas las actitudes de la participante encendieron la polémica: se la vio muy cerca de su compañero Emanuel Di Gioia y protagonizando bailes subidos de tono en las fiestas temáticas. Esas imágenes habrían terminado de quebrar el vínculo desde afuera.

La confesión del exfutbolista

El tema había empezado a circular como un rumor en LAM (América), de la mano del panelista Pepe Ochoa, hasta que Karina Iavícoli consiguió la palabra del propio protagonista. Según relató la periodista en Infama, García le confirmó que la ruptura no es nueva: están separados desde diciembre, mucho antes del ingreso al reality. "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. Los días de las fiestas temáticas la desconoce. Está preocupado por el hate que está recibiendo", detalló, sobre un exjugador que sigue el programa con angustia por la exposición de la madre de su hijo.

El dato más fuerte llegó sobre el cierre. De acuerdo con Iavícoli, el Turco interpreta que la actitud de Mariela esconde una intención puntual hacia él. "Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos", reveló la panelista.

Aun así, el exfutbolista no da la historia por terminada: "Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", agregó. La periodista dejó abierta la puerta a una posible reconciliación, cuando Prieto abandone la casa y tome dimensión del revuelo que provocó afuera.