La frase de Luis Majul en vivo sobre el Gobierno que descolocó a todos: "Hasta que gane el kirchnerismo"

La frase de Majul sobre el Gobierno de Milei que descolocó a todos.

Luis Majul fue implacable contra Manuel Adorni en la más reciente emisión de su programa en El Observador, aconsejando al jefe de Gabinete apartarse de la función pública luego de los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelto en el último término.

"Cuando nosotros decimos que lo mejor que puede hacer Adorni es renunciar él y sacarle la carga de la espalda al Presidente, no estamos presionando ni a él ni a la familia. Al contrario, yo creo que a esta altura del partido Adorni haría muy bien, por él y por su familia", expuso el reconocido periodista al aire.

Manuel Adorni está en una situación cada vez más comprometida.

Luis Majul y su crítica a Manuel Adorni

En ese sentido, se excusó: "No es una amenaza, es una recomendación sincera, de buena gente. Que se saque a él mismo; al Gobierno; a su familia del ojo de la tormenta, para que todo se mantenga en condiciones más normales". Sumado a ello, sostuvo: "Lo que le conviene a la oposición y al Gobierno es la testarudez del Presidente queriendo sostenerlo, es su propia testarudez. Cuanto más dure, más daño le va a hacer al Gobierno".

"Cuando nosotros decimos 'salí de ahí Adorni', lo que estamos diciendo es que es mejor en un momento dar un paso al costado para después, si puede demostrar todo lo que cree que puede demostrar, dar un paso hacia adelante con más fuerza. Y además, en este caso, hay una cuestión de solidaridad con tus compañeros de gabinete. Si vos querés que esto funcione, lo mejor que podés hacer es salir del ojo de la tormenta. ¿Cómo? Como te parezca mejor, que sé yo, no soy quien para decirte", añadió.

Para terminar, dejó una frase que descolocó a todos, por su asociación a la oposición más grande que tiene hoy por hoy el Gobierno de Javier Milei: "Si alguien lo interpreta como presión a la familia, sea Lemoine o magoya... ¿Sabés qué? Que se quede hasta que gane el kirchnerismo".