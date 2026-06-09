Flor de la V criticó duramente a Luis Majul en vivo: "Esto es...".

Lali Espósito volvió a dar un gran show este último fin de semana, con sus dos recitales en el Estadio Monumental que hicieron bailar hasta el cansancio a sus fanáticos. Sin embargo, no todo fue alegría y risas en este evento: en determinado momento, la artista tomó el micrófono y le pidió a la gente un minuto de silencio por las víctimas de femicidio.

"Quiero pedir un minuto de silencio, siendo tantos, por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega", expresó la cantante. Luego agregó que el homenaje también era "por todas las mujeres que han sido víctimas, y por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres", así como también "por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce", haciendo alusión a las jóvenes de 14 y 16 años que fueron asesinadas en Córdoba y Misiones respectivamente. "Por eso si les parece, si me acompañan, quisiera pedir un minuto de silencio por todas ellas", concluyó.

Lali Espósito durante su presentación en River.

Tras esas palabras, permaneció en silencio, con las manos detrás de la espalda y la mirada al frente, mientras los miles de asistentes acompañaban el gesto con respeto. Esto generó gran repercusión en los medios de comunicación, incluyendo el programa que Florencia de la V conduce en El Nueve, Los Profesionales de Siempre. Allí, no solo elogió lo hecho por Lali, sino que también aprovechó para tirarle un palo a Luis Majul.

¿Qué dijo Florencia de la V contra Luis Majul?

"Esto es identidad, esto es pueblo, esto es la argentinidad al palo", expresó la periodista en referencia a la música de Lali, aunque dejó eso a un costado para ponderar: "Todo eso estaba sucediendo y no contenta con eso, porque no para, además tiene compromiso. En este mega show, con esa cancha llena, esta pibita decide hablar de los femicidios; decide nombrar a Agostina y decide nombrar a Dulce, que es la chica de Misiones, otra adolescente que murió".

Fue allí cuando arremetió contra su colega: "Entonces mirá si todo acto no es político, Majul, te lo digo a vos". "Por favor, compartámoslo", dijo luego para cerrar y mostrarle a su público el mencionado momento de la artista en River.

