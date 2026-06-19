Flor Peña filtró cómo fue su charla con Nico Occhiato y lo destrozó al aire: “No"

Flor Peña desotrzó a Nico Occhiato.

Florencia Peña volvió a tomar la palabra y no se guardó nada. Un día después del escándalo por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, que comunicó al aire en Luzu TV, la actriz pasó por Intrusos (América TV) y dio detalles de la conversación que mantuvo con Nico Occhiato, dueño del canal de streaming. Lejos de respaldar la forma en que se manejó la crisis, la conductora marcó diferencias con el empresario.

Florencia Peña enojada con Nico Occhiato

La primera definición de Peña fue directa: aseguró que Occhiato "tuvo falta de empatía" a la hora de tomar las decisiones tras el error. El episodio, vale recordar, derivó en su salida del ciclo, el despido de productores y el levantamiento del programa.

Florencia Peña contó lo que habló con Nico Occhiato.

La actriz buscó descomprimir el reparto de culpas. "Ellos están muy tristes por lo que pasó, la situación no fue fácil para nadie, pero yo no quiero echar culpas", planteó, y definió lo ocurrido como "una concatenación de errores" de la que todos fueron parte. Aun así, dejó clara su distancia con el criterio del dueño de Luzu: "Yo abrazo a mi gente".

La revelación de Flor Peña sobre su charla con Nico Occhiato

¿Qué fue lo que más le dolió de toda la situación? Peña reveló que, apenas salió del aire, intentó frenar los despidos de sus compañeros, pero no la escucharon. "Lo pedí. No me dieron bola", lanzó, en una de las frases que más rápido se viralizó.

La conductora también admitió que reaccionó en caliente al anunciar que daba un paso al costado. "Yo también fui impulsiva al decir 'doy un paso al costado'", reconoció, y aclaró que no descartaba volver más adelante: "No por mí, porque yo me banco, por ahí no hoy, pero la semana que viene hubiera pensado en volver".

El pasaje más fuerte llegó cuando habló de cómo se sintió tratada. "Quizás si no era Florencia Peña no se manejaba con este escarnio, sentí que me pusieron en un paredón", disparó. De todos modos, contó que con Occhiato terminaron encontrando una salida intermedia: "Él necesitaba hacer lo suyo y yo lo mío. Tomarnos un respiro, ver un poco".