Flor Jazmín Peña contó cómo es la lucha de su hermana Rocío y sus padres: la historia

Flor Jazmín Peña reflexionó sobre la importancia de asumir un rol activo frente a las dificultades y dejar atrás el lugar de víctima

Flor Jazmín Peña suele compartir reflexiones personales que generan un fuerte impacto entre sus seguidores. En una charla que dio hace un tiempo, la figura de Luzu TV volvió a hablar sobre la historia de su hermana Rocío, el compromiso de sus padres y los desafíos que atravesó su familia durante años, en un relato marcado por el amor, la responsabilidad y la fortaleza.

La emotiva reflexión de Flor Jazmín sobre la vida y la responsabilidad

Convertida en una de las personalidades más destacadas del streaming argentino, Flor Jazmín logró construir una conexión especial con su audiencia gracias a su sensibilidad y sinceridad al abordar temas personales.

Durante una emisión de "Nadie dice nada", la bailarina y conductora compartió una reflexión que llamó la atención de sus compañeros y del público. “Hay algo que entendí y me sirvió un montón en una de las mil terapias que hice, es que hay dos lugares donde te podés poner en la vida; el de víctima o el de responsable”, expresó al aire.

La declaración abrió la puerta a una conversación más profunda sobre experiencias familiares que marcaron su vida desde la infancia y que influyeron en su manera de enfrentar los desafíos cotidianos.

La historia de Rocío, la hermana de Flor Jazmín

Hace un tiempoi, Flor Jazmín había contado detalles sobre la situación de Rocío, su hermana, y cómo esa realidad atravesó a toda la familia desde hace años. Según explicó, Rocío tiene síndrome de Rubinstein-Taybi y otros trastornos relacionados con el desarrollo. La influencer señaló que el diagnóstico completo nunca pudo determinarse con total precisión debido a la complejidad del cuadro.

“Tiene Rubinstein Taybi y trastornos relacionados al desarrollo. Nunca se terminó de detectar bien del todo qué es lo que tiene, pero posee varias patologías. Además, tiene un retraso madurativo importante porque, por momentos, tiene la mentalidad de un niño de 5”, relató. A lo largo del tiempo, la situación demandó una dedicación constante por parte de sus padres, quienes asumieron el acompañamiento diario de Rocío con un compromiso absoluto.

La admiración de Flor Jazmín por sus padres

Uno de los aspectos que más destaca la integrante de Luzu TV es el esfuerzo realizado por sus padres durante todos estos años. Al recordar la crianza de su hermana, Flor Jazmín se mostró profundamente agradecida por la manera en que ambos afrontaron cada desafío familiar. “Admiro la fortaleza de mis padres, no es nada fácil criar a una hija discapacitada. Tienen una entrega absoluta por nosotras y jamás hicieron diferencia o me descuidaron por la atención que requería mi hermana”, sostuvo. Sus palabras reflejan el equilibrio que la familia intentó mantener a pesar de las exigencias que implicaba la atención permanente de Rocío.

La conductora recordó la historia de su hermana Rocío y los desafíos que su familia atravesó desde la infancia.

El peso que sintió desde pequeña pensando en el futuro

La historia familiar también tuvo un impacto importante en la manera en que Flor Jazmín proyectó su vida adulta. La conductora reconoció que desde muy joven comprendió que, en algún momento, tendría responsabilidades vinculadas al cuidado y bienestar de su hermana. Esa certeza generó preocupaciones que la acompañaron durante varios años.

“Desde muy chica fui consciente de que cuando fuera adulta iba a tener una persona a mi cargo. Eso me generaba peso y miedo”, confesó. Incluso reveló que algunas de sus decisiones académicas estuvieron influenciadas por esa realidad familiar. “Cuando terminé el colegio me puse a estudiar una carrera terciaria, no por gusto, sino para tener algo concreto pensando en ella”, explicó.

Con el paso del tiempo, Flor Jazmín transformó esas preocupaciones en una mirada más madura sobre la responsabilidad y el compromiso. Su historia familiar continúa siendo uno de los pilares que moldearon su personalidad y una de las razones por las que muchos seguidores valoran la autenticidad con la que comparte sus experiencias.