Eduardo Feinmann habló acerca del problema "más complicado" de Adorni.

Una nueva polémica salpica a Manuel Adorni y, de manera indirecta, a la administración de Javier Milei. El funcionario y su pareja, Betina Angeletti, pidieron adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por José Luis Espert que habilita el pago de impuestos sobre los ingresos informados, sin exigir la declaración de activos que no hayan sido previamente blanqueados.

Esto generó un gran repudio tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, razón por la cual muchos periodistas cuestionaron lo hecho por el jefe de gabinete. Eduardo Feinmann y Pablo Rossi fueron algunos de ellos, ya que en su clásico pase en A24 dieron su opinión sobre el problema más grave que deberá afrontar el funcionario.

Manuel Adorni volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

¿Qué dijeron Feinmann y Rossi sobre Adorni?

"Acá hay dos cosas, su situación ante la Justicia y su situación ante la opinión pública", separó Rossi en lo que a Adorni respecta. "Él podrá arreglar quizá su problema ante la Justicia, el problema ante la opinión púbica va a ser más complicado. Mucho más complicado", aseguró Feinmann.

"Porque fue un problema que nació a partir de sus declaraciones", expuso el primero de ellos, lo cual profundizó su colega: "Cuando en esa nota aquí en A24 desde Nueva York dijo que se deslomaba y que él se tenía que tomar vacaciones". "Y que la vida privada era su vida privada. Y que no iba a explicar su vida privada", sumó Rossi. "Y a partir de ahí vino una catarata de otras declaraciones y otras situaciones", agregó Feinmann.

"Por eso, hay dos instancias. Una es la contable-judicial y otra es la política-social, que además involucró a buena parte del Gobierno. Puso al Gobierno en zozobra", reiteró el cordobés. "Al propio Presidente", observó el porteño. Finalmente, Rossi sostuvo: "El presidente se tiró arriba de la granada sin ningún problema, con gran fidelidad y lealtad hacia Adorni, hacia Karina Milei. Y políticamente el Gobierno dijo 'no importa, costo que haya que tomar no importa y ahí vamos'".