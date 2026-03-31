Sorpresa en la causa de la Tota Santillán: una nueva prueba pone todo en duda

La causa de la muerte de la Tota Santillán podría dar un giro.

A más de un año de la muerte de la Tota Santillán, la investigación sumó en las últimas horas un elemento inesperado que podría cambiar el rumbo del caso. Cuando parecía que las hipótesis estaban más o menos delineadas, apareció un dato que vuelve a sembrar dudas.

¿Cuál es el elemento inesperado que apareció?

Se trata de un pendrive que, según reveló Juan Etchegoyen, el propio conductor le habría dejado a una persona de su confianza antes de morir. El dispositivo fue hallado recientemente entre sus pertenencias y ya está en el radar de la Justicia.

El periodista contó en Mitre Live que el pendrive apareció dentro de una cajita donde Santillán guardaba objetos importantes. “Estaba acompañado de una memoria y en las próximas horas me van a decir si hay información relevante o no”, explicó, dejando abierta la posibilidad de que ese material sea clave.

¿Cómo fue que murió la Tota Santillán?

La aparición del dispositivo reaviva todas las incógnitas en torno a una muerte que, desde el primer momento, estuvo rodeada de interrogantes. La Tota fue encontrado el 22 de septiembre de 2024 en su casa de Ituzaingó, con el 90% del cuerpo quemado y restos de líquido inflamable tanto en su cuerpo como en el lugar.

Esa escena dio lugar a distintas teorías: desde un accidente doméstico hasta un hecho intencional. En un primer momento, se habló de un posible cortocircuito en un aire acondicionado, algo que incluso el propio Santillán habría denunciado previamente a los propietarios de la vivienda.

Sin embargo, con el correr de las horas también surgieron otras versiones. Peritos encontraron un encendedor y una botella cerca del cuerpo, lo que abrió la puerta a la hipótesis de un suicidio, sin que ninguna línea de investigación pudiera cerrarse de manera definitiva.

Así fue encontrada la casa de la Tota Santillán.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en su momento por el periodista Santiago Riva Roy, mientras que su abogado, Juan Pablo Merlos, detalló que había sido hallado sin vida en su domicilio. El impacto fue inmediato, teniendo en cuenta el peso que tenía Santillán dentro de la movida tropical.

Ahora, la posible información contenida en ese pendrive podría aportar claridad a una causa que sigue abierta. Por lo pronto, la Justicia deberá analizar su contenido para determinar si se trata de una pista concreta o simplemente de otro elemento sin relevancia.