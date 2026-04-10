Silvia Süller contó la verdad del "pelo" de Silvio Soldán: "Nunca me olvido"

Silvia Süler le respondió a Silvio Soldán.

La historia entre Silvio Soldán y Silvia Süller volvió a resurgir a la escena mediática luego de nuevas declaraciones cruzadas que reavivaron un viejo conflicto personal. Días atrás, el histórico conductor había contado públicamente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a separarse de la exvedette, asegurando que la ruptura estuvo relacionada con los problemas que mantenía con Tita, la madre de Süller.

Tras esas palabras, Silvia salió a responder y lo hizo a través de una transmisión en vivo en Instagram junto a Tomasito Süller. En medio de la charla, fue Tomasito quien recordó una particular anécdota que generó sorpresa entre los seguidores. “Nunca me olvido de que una vez nos contaste que él se rascaba con una aguja de tejer”, comentó. Sin esquivar el tema, Süller confirmó la historia y dio más detalles sobre el llamativo episodio: “Nunca lo vi calvo, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y, a veces, se le levantaba un poco, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse. Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”.

Las declaraciones aparecieron como una respuesta directa a las recientes confesiones de Soldán, quien días atrás había hablado por primera vez con profundidad sobre el final de la relación, exponiendo el desgaste emocional y las tensiones familiares que atravesaban en ese momento.

¿Qué dijo Silvio Soldán de Silvia Süler?

Durante una entrevista en el programa A la tarde (América TV), el conductor explicó que el punto definitivo de quiebre de la pareja llegó tras una situación que lo marcó profundamente. Soldán, recordó en particular una escena que, para él, marcó el punto de no retorno. Según relató, todo ocurrió mientras conversaba con un odontólogo acerca del costo de una prótesis dental destinada a su madre. “No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, recordó Soldán, visiblemente conmovido al rememorar aquel episodio.