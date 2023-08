Los premios Emmy posponen su próxima edición para enero de 2024

Los organizadores de los premios Emmy, que anualmente galardonan lo mejor de la TV estadounidense, resolvieron posponer la fecha de la edición 2023 para el 15 de enero del año próximo, luego de que a fines de julio pasado decidieran aplazar la ceremonia indefinidamente a raíz de las huelgas que sostienen los sindicatos de actores y guionistas en Hollywood.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, la fecha de la 75ta. gala de los lauros, que tenían previsto realizarse originalmente este 18 de septiembre, fue seleccionada por la Academia de Televisión del país del norte con la idea de que si los gremios consiguen negociar convenios más justos en los próximos meses, aún quedaría un tiempo estándar para la preproducción de la entrega en el Peacock Theater de Los Ángeles y de su transmisión a través de la cadena Fox.

Sin embargo, la modificación sí significa que los Emmys perderán su tradicional influencia en los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards, los otros dos premios importantes que involucran el rubro de las series y programas de la pantalla chica y que se llevarán a cabo respectivamente el 7 y el 14 de enero que viene.

Además, se dio a conocer que los Emmy, que a mediados de julio anunciaron sus nominaciones, en las que el aclamadísimo drama "Succession" (HBO) se puso a la cabeza con 27 candidaturas, serán producidos ejecutivamente por Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay, aunque todavía no está confirmado quién será la o el encargado de oficiar como anfitrión de la ceremonia.

También por parte del conglomerado Warner Bros. Discovery figuran con muchas chances la adaptación del videojuego "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, así como "The White Lotus", con 24 y 23 nominaciones cada una.

En ese sentido, HBO sumó un total de 127 candidaturas y quedó bastante por encima de sus competidoras: Netflix, con 103; Apple TV+, con 46; Hulu y Amazon Prime Video, con 42 cada una; Disney+, con 40; y FX, con 37.

Las tres mencionadas producciones que concentran el mayor número de oportunidades intentarán quedarse con la categoría de Mejor serie dramática, que comparten con "Andor", del universo de Star Wars (Disney+); "Better Call Saul", spin-off de "Breaking Bad" (Netflix); la popular ficción sobre la familia real británica "The Crown" (Netflix); y "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones" (HBO).

En el apartado de comedia continúa la preminencia de "Ted Lasso" (Apple TV+), que ya acumula dos premios consecutivos como Mejor serie de ese género y va a por el tercero, con 21 nominaciones y su protagonista, Jason Sudeikis, posicionándose nuevamente como Mejor actor.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se encuentra de paro desde el pasado 1 de mayo, con un reciente y fallido reencuentro con Alianza de Productores de Cine y Televisión que tuvo lugar seis días atrás; mientras que su homólogo que reúne a las y los intérpretes está en huelga desde el 14 de julio.

Entre sus reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo, que incluyen aumentos en los salarios básicos y mayores coberturas de seguridad social, aparecen como principales preocupaciones la regulación de las herramientas de inteligencia artificial y de las regalías e ingresos residuales por la distribución de películas y series en las plataformas de streaming.

Con información de Télam