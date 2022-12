En un nuevo especial de Navidad, Los Simpson reciben a la familia del tenor italiano Andrea Bocelli

Los Simpson recibirán en Navidad a la familia del tenor italiano, Andrea Bocelli, en el episodio que estará disponible el próximo 15 de diciembre en la plataforma Disney+.

En el capitulo dedicado a la Navidad, un clásico anual de Los Simpson, Homero sorprende a Marge con lo que considera el regalo perfecto: una actuación inolvidable de la superestrella de la lírica italiana Andrea Bocelli, de 64 años, que canta una canción navideña junto a sus hijos Matteo y Virginia, informó la agencia de noticias ANSA.

"The Simpson meet the Bocelli in 'Feliz Navidad'" es el último episodio de una colección de episodios de "Los Simpson" creados exclusivamente para Disney+.

Antes de los Bocelli, había participado del mundo animado de Los Simpson la cantante Billie Eilish que fue titulado "Lisa, te presento a Billie" nominado a los Emmy.

Ahora, basándose en el último álbum del tenor, "A Family Christmas", en el que canta con sus hijos, Junto con el lanzamiento del episodio, Andrea, Matteo y Virginia Bocelli publicarán el nuevo sencillo, "Feliz Navidad" en una versión especial con los propios Simpson.

Con información de Télam