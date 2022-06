"MJ", el musical sobre Michael Jackson, agota sus localidades tras los premios Tony

El musical de Broadway sobre Michael Jackson “MJ”, repleto de éxitos del Rey del Pop, recibió un gran impulso en la taquilla tras ganar cuatro premios Tony y obtener una valiosa exposición frente a millones de televidentes durante su eléctrica presentación en la ceremonia transmitida desde el Radio City Music Hall de Nueva York, el pasado 12 de junio.

Según la prensa especializada “MJ” perdió el premio a mejor musical frente a “A Strange Loop”, pero obtuvo el Tony al mejor actor en un musical para Myles Frost y recaudó 1.661.000 dólares durante la semana posterior a esos galardones; es el mayor salto de taquilla de la semana pasada en Broadway y un nuevo récord para el espectáculo.

“Este es uno de los beneficios de poder ser nominado al Tony; pues tenés la oportunidad de actuar en los Tony y poder presentar nuestro show frente a tantas personas que son amantes ávidas del teatro”, dijo Lia Vollack, su productora.

“A Strange Loop” también disfrutó de un repunte tras la transmisión: recaudó 845.313 dólares la semana que finalizó el 19 de junio, un salto de 168.998 dólares respecto a la semana anterior y un nuevo récord para la puesta.

Otros musicales tuvieron ganancias más modestas, como “Six” y “Paradise Square”, esta última con la imponente actuación de la ganadora del Tony a la mejor actriz en un musical, Joaquina Kalukango.

“MJ”, que también le valió a Christopher Wheeldon el Tony a la mejor coreografía, está ambientada durante la preparación de la gira “Dangerous” de Jackson en 1992 y viaja en el tiempo para explorar su juventud, con canciones como “ABC”, “Black or White”, “Blame it on the Boogie”, “Bad”, “Billie Jean”, “Off the Wall” y “Thriller”.

El espectáculo planea una gira nacional que comenzará en Chicago en julio de 2023, con una parada en Charlotte, Carolina del Norte, en septiembre, y se especula con que podría montarse una producción en el West End de Londres, mientras en Broadway las entradas para el espectáculo se han agotado y se dice que las ventas anticipadas están en aumento.

Con información de Télam