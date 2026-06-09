Durante un programa de Telefe, una participante lanzó un comentario que generó controversias en las redes sociales.

Durante una conversación dentro de la casa de Gran Hermano 2026, los participantes Emanuel Di Gioia, Leandro Nigro y Franco Zunino compartían un momento en la cocina mientras hablaban sobre la falta de energía que, según comentaban, varios participantes vienen atravesando en los últimos días. En este sentido, Emanuel señaló que Brian Sarmiento era uno de los concursantes que más desanimado se mostraba dentro de la convivencia. Fue entonces cuando Luana Fernández intervino y comentó: “Sí, ¿no? Entonces le voy a tocar el pito más seguido”.

Rápidamente la transmisión desapareció y fue reemplazada por la placa del programa. Sin embargo, el problema no terminó ahí. El comentario de Luana generó revuelo en las plataformas digitales ya que anteriormente el exfutbolista le contó a varias compañeras que durante una de las fiestas temáticas del reality se sintió incómodo por una actitud de su compañera.

Luego de esto, Brian decidió hablar directamente con Luana y reveló: “Ayer me sentí bastante incómodo cuando salimos del baile, me quedé helado porque una cosa es como jodemos nosotros pero otra cosa es que me toques. No me gustaría volver a pasar por esa situación. No me siento cómodo exponiéndolo y no quiero que vuelva a suceder".

La reacción de Luana Fernández ante el reclamo de Brian Sarmiento

La participante decidió responderle a su compañero una vez que terminó de hablar y reflexionó: “Lo hago jodiendo, no lo hice con intención, soy así. Te pido perdón, realmente lo hice jodiendo porque pensé que había confianza, pero no y hay límites obviamente. Perdón por hacerte sentir mal".

Los cortes consecutivos sobre estos asuntos no pasan desapercibidos para la audiencia que sigue el reality las 24 horas. Tras esa conversación, el ex deportista ingresó al confesionario y dio por finalizado el tema, aunque la polémica continúa ocupando un lugar central entre los espectadores de Gran Hermano.