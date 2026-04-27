En La Nación Más entrevistaron a una familia de turistas y Milei terminó humillado: "Es un".

Durante un móvil en vivo en La Nación Más, una familia de visitantes provenientes de Canadá expuso la brutal realidad económica de la Argentina bajo la actual gestión libertaria. Con indignación, los viajeros alertaron sobre el desmedido aumento del costo de vida en Buenos Aires y criticaron a Javier Milei.

El episodio ocurrió en pleno centro porteño. Al recibir la consulta por los valores locales, el hombre, un ciudadano argentino radicado en Norteamérica desde hace cuatro décadas, trazó un paralelismo alarmante para el bolsillo de los ciudadanos. "Es tan caro como en la época de Menem, que el dólar estaba uno a uno. Para mí, que vivo en Canadá, es así", sentenció frente a las cámaras.

Su esposa fue aún más letal al comparar su ciudad de residencia con la capital nacional: "Más caro que Toronto, Canadá, en este momento Buenos Aires".

La dura definición sobre Javier Milei

Lejos de limitar sus cuestionamientos a la economía diaria, el turista apuntó directo contra el controversial comportamiento del líder de la Casa Rosada. "Es un re loco el tipo. Totalmente, es un trumpista, re loco, re pirado", disparó sin ningún tipo de filtros para definir el perfil del jefe de Estado.

En La Nación Más entrevistaron a una familia de turistas y Milei terminó humillado: "Es un".

Acto seguido, la mujer se sumó al repudio político y fulminó la delicada agenda internacional del oficialismo con palabras sumamente severas. "Mirá lo que hace ahora, que fue de fiesta en Israel, donde cometen un genocidio", remató furiosa.