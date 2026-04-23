Javier Milei destrozó a Geuna y a los periodistas.

El gobierno de Javier Milei llevó adelante un nuevo acto de censura contra el periodismo, luego de retirar este jueves 23 de abril las acreditaciones para entrar a Casa Rosada de todos los trabajadores de prensa, sin excepción. Con la excusa del informe realizado en el programa que Luciana Geuna tiene en TN, donde se mostraron imágenes del edilicio por dentro usando anteojos con cámara oculta, el ejecutivo señaló que hubo un acto de "espionaje ilegal", razón por la cual tomaron esta determinación que no tiene precedentes en la historia argentina.

Lejos de contentarse con esto, el presidente subió la apuesta y volvió a hacer un ataque en redes contra la profesión, reivindicando un violento discurso contra los periodistas. Si bien le apuntó específicamente a Luciana Geuna y a Ignacio Salerno, su comentario fue dirigido a todo el espectro comunicacional.

¿Qué dijo Javier Milei sobre los periodistas?

A través de su cuenta oficial de Twitter, en primera medida, reiteró una sigla que ya es clásica en este tipo de posteos: "NOL$ALP", que elude a "no odiamos lo suficiente a los periodistas". Seguido a ello, apuntó: "Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis".

Javier Milei destrozó a los periodistas.

"Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis", aseveró el jefe de estado, quien cerró su mensaje con un "Ciao", citando siempre otro tuit donde aparecían tanto Luciana Geuna como Ignacio Salerno, con la advertencia de que podrían recibir una condena de entre uno y seis años por "espionaje ilegal".