Federico D'Elía y la dura historia familiar durante la última dictadura

En el programa radial Qué me Contás, el actor contó el asesinato de su tío. "Lo cagaron a tiros", lamentó. Por otra parte, anunció que participará de una tira de Polka ambientada en el final del gobierno de facto y el regreso a la democracia.

El actor Federico D'Elía habló con el programa Qué me Contás, en El Destape Radio, y reveló una trágica historia familiar que padeció durante la última dictadura cívico militar que se desarrolló en la Argentina entre 1976 y 1983.

Según relató, su tío materno Eduardo Yde fue asesinado a tiros por un grupo de militares borrachos cuando paró a arreglar un neumático frente al Regimiento 7, ubicado en el municipio de La Plata. "A Eduardo lo mataron los milicos. Venía de un casamiento, reventó un neumático, bajó a arreglarlo y lo cagaron a tiros", relató. Y siguió: "Después pude ver las fotos del auto de Eduardo, era un colador como lo habían dejado. Los milicos habían dicho que habían tenido un enfrentamiento con los guerrilleros, que estaban del otro lado de la vía, cosa que se comprobó que no era así".

Según recordó, su abuelo, un reconocido dirigente del radicalismo, "no quiso" hacer el juicio "porque no quería lucrar con la muerte de su hijo". En ese contexto, recordó: "Le instimos que lo tenía que hacer y encontrar justicia. Se comprobó que estaban borrachos los jefes de los miltares que ordenaron disparar a todos, que lo mataron a él, a otro muchacho que había ido al casamiento y a la madre también. Fue un desastre", lamentó.

Al recordar la situación familiar que le tocó vivir, agregó: "Nosotros habíamos llegado con mis viejos y mis hermanos a Villa Gesell, estabamos armando la carpa, jugando un 'fulbito', cagandonos de risa. Vino la cana, (...) nos vinieron a avisar que Eduardo había muerto. Así como la armamos, la desarmamos y volvimos a La Plata". En ese marco, recordó que se dio un "flor de susto" ante la presencia de la policía porque su familia solían escaparse de casa en casa, a raíz de la militancia de su padre, Jorge D'Elía, en el gremio de actores.

"De golpe mi viejo me me dice 'nos vamos a Buenos Aires' a escondernos una semana a Capital a dos casas diferentes", recordó, para luego sentenciar que "me parece que es importante tener la conciencia de lo que vivimos".

D'Elía participará en una nueva tira de Polka

Además de la película de Los Simuladores, cuyo estreno está previsto para el 2024, Federico D'Elía adelantó que participará de una tira de Polka que estará ambientada en la salida de la dictadura e inicio de la democracia. Será una secuela de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

"Voy a hacer una tira en Polka que va a hablar un poco del principio de la democracia y un poquito antes de que empiece la democracia. Creo que es igual que la anterior que fue ATAV y acá transcurren veinte o treinta años de aquella ATAV que se hizo. Aparecen las nietas de esos personajes y hablan de chicos desaparecidos, de niños apropiados", adelantó. Luego, el actor oriundo de La Plata aclaró que le confirmaron que la cuestión de desaparecidos se "iba a tocar poco" pero lo tratarán "con respeto".

"Veremos hasta donde se toca porque una de las cosas yo hablaba es que son temas tan delicados que está bueno ponerlos en carpeta y no olvidarlos, pero también tratarlos con mucho respeto. Y en la locura de las tiras, se puede meter la pata y no es la intención. Dijeron que se iba a tocar un poco el tema, que se iba a mostrar el principio de esa democracia y a mí me toca un personaje duro, hermoso, difícil, no voy a adelantar mucho porque me van a dar ganas de hacerlo", cerró.