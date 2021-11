Ed Sheeran y BTS, máximos ganadores en unos premios MTV europeos marcados por la diversidad sexual

En una gala marcada por la igualdad y la visibilización de los derechos del coletivo LGBTQ+, que por primera vez tuvo a una artista transexual, la alemana Kim Petras, sobre el escenario, el británico Ed Sheeran y el grupo juvenil pop surcoreano BTS se coronaron como los principales vencedores en los premios MTV Europe Music Awards (EMA), entregados en la ciudad húngara de Budapest.

Sheeran obtuvo el galardón al mejor artista y a la mejor canción, por "Bad Habits", dos de los rubros más importantes; en tanto que BTS se alzó con la estatuilla al mejor grupo, mejor artista pop, mejor artista pop de K-Pop y mejores fans.

Por su parte, Lil Nas X ganó el premio al mejor video por "Montero (Call Me By Your Name)"; los italianos Maneskin, vencedores de Eurovisión 2021, se coronaron en la categoría rock; Nicki Minaj, en hip hop; David Guetta, en electrónica y Maluma fue elegido el mejor artista latino.

Entre los principales ganadores también aparecen Billie Eilish, reconocida por el video con mensaje positivo por "Your Power"; Saweetie, en el rubro revelación; y Aitana, en la categoría mejor artista española.

En tanto que Justin Bieber, máximo nominado, fue el gran derrotado de la noche al irse con las manos vacías.

Sin embargo, gran parte de la velada estuvo atravesada por la diversidad sexual, tanto por los discursos lanzados por varias figuras, como por los atuendos elegidos por algunos artistas, como el caso del vocalista de Imagine Dragons Dan Reynolds o el líder de Years & Years Olly Alexander.

La ceremonia de ayer en la Plaza de los Héroes de Budapest marcó el regreso a la presencialidad de estos premios tras el parate obligado en 2020 por la pandemia de coronavirus.

Con información de Télam