Débora Plager se hartó de Adorni y le dijo en vivo todo lo que piensa.

La controversia que involucra a Manuel Adorni sigue sumando repercusiones en los medios. Esta vez fue Débora Plager quien lanzó una durísima crítica contra el vocero presidencial durante su participación en La Nación Más, donde cuestionó tanto su conducta como las explicaciones que brindó públicamente sobre el caso.

Durante su análisis, Plager aseguró que las declaraciones de Adorni fueron suficientes para comprometerlo ante la opinión pública. "Él admitió la comisión del delito cuando le dijo a José Del Río que les robó a los argentinos los dineros públicos devenidos del pago de impuestos", afirmó.

A partir de esa interpretación, la periodista vinculó la polémica con el impacto que tienen los recursos tributarios en el funcionamiento del Estado. "Ese dinero que él decidió robar, no pagando los tributos que los demás argentinos sí pagamos, son los que sirven para sostener el equilibrio fiscal, que tanto le importa al jefe de Gabinete", agregó.

Débora Plager se hartó de Adorni y le dijo en vivo todo lo que piensa.

El cuestionamiento por su paso por el Gobierno

Plager también remarcó que Adorni tuvo la posibilidad de modificar su situación una vez que asumió funciones públicas. "Podría haber cambiado su decisión de evadir impuestos cuando llegó al poder", sostuvo. "Es el dinero que le paga a los maestros, a los policías que nos cuidan, a los profesores y a los enfermeros. El dinero que Adorni se quedó en el bolsillo", expresó.

Sobre el final de su intervención, la periodista rechazó las referencias de Adorni a un supuesto "tribunal mediático" y lanzó una de las frases más contundentes de su editorial. "¿De qué tribunal mediático está hablando? ¿No le gusta que le digan ladrón? Bueno, si no le gusta que le digan ladrón, no robe, Adorni", concluyó.