Tras seis años de funcionamiento, YouTube clausura su subsidiaria de contenidos originales

La plataforma audiovisual YouTube tomó la decisión de clausurar YouTube Originals, la división subsidiaria de la compañía que hacía seis años se dedicaba exclusivamente a la creación de contenidos propios para el sitio, poco después de que trascendiera que la jefa del área, Susanne Daniels, dejará de formar parte de la empresa en marzo.

Según indicó el sitio especializado Variety, la noticia fue dada a conocer por el director de negocios de YouTube, Robert Kyncl, quien en un comunicado publicado a través de la red social Twitter señaló que gracias al crecimiento de las herramientas para creadores y el aumento en las cifras publicitarias, "ahora las inversiones pueden tener un mayor impacto aplicadas en otras iniciativas".

"Honraremos nuestro compromiso para los productos que ya fueron contratados y que están en progreso, y con los creadores que están involucrados en esos proyectos, quienes van a tener noticias de nuestra parte en los próximos días", agregó el ejecutivo.

Además, explicó que "Susanne y su equipo crearon una lista internacional de premiados programas que reunieron miles de millones de visualizaciones, echando luz a muchos creadores increíbles, temáticas sociales de relevancia e introduciendo YouTube a nuevas audiencias".

De todos modos, Kyncl confirmó que la plataforma continuará financiando programas que son parte de la fundación Black Voices -creada en 2020 para dar mayor visibilidad y apoyo a músicos y realizadores afroamericanos- y YouTube Kids, la aplicación que adapta el servicio para el público infantil.

YouTube Originals nació con la intención de disputar el terreno de las plataformas de streaming por suscripción, aunque cerca de dos años más tarde dio su primera marcha atrás cuando canceló algunas series y películas como "Cobra Kai", la continuación del clásico de los 80 "Karate Kid" que fue adquirida por Netflix; "On Becoming a God in Central Florida", que pasó a la cadena Showtime; y "Step Up", que ahora está bajo el paraguas de Starz.

En cambio, Daniels y los integrantes del área se centraron en las áreas de la música, las celebridades y los contenidos educativos, tres espacios que también serán dejados atrás con esta modificación de la gran pero fallida apuesta.

Durante su existencia, YouTube Originals contó con populares títulos como la docuserie "Justin Bieber: Seasons", la comedia "Liza On Demand" y proyectos del terreno musical con figuras como Alicia Keys, Demi Lovato, Camilo y Lewis Capaldi, así como la transmisión de shows en vivo de Taylor Swift, Coldplay, Paul McCartney y Andrea Bocelli.

Con información de Télam