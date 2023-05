Polémica en Cannes por la presencia de Johnny Depp en la apertura del festival

Un día antes del comienzo de la 76ma. edición del Festival de Cannes, la polémica sobre la presencia del actor Johnny Depp en el evento como protagonista de "Jean Du Barry", encontró un punto de exposición mundial en la conferencia que ofreció el director del certamen, Thierry Fremaux, al ser consultado sobre la visita de Deep y la decisión de elegir como película de apertura al filme dirigido por la francesa Maïwenn.

La semana pasada la actriz Adele Haenel, que luego de protagonizar "Retrato de una mujer en llamas" abandonó la actividad cinematográfica, a través de una carta pública acusó a Cannes de estar "dispuesto a hacer cualquier cosa para defender a sus jefes violadores", citando a Roman Polanski, Gerard Depardieu y Dominique Boutonnat, presidente del National Film Board (CNC).

"No sé sobre la imagen de Johnny Depp en los Estados Unidos", dijo Fremaux ante los requerimientos de los periodistas en la conferencia previa al inicio del festival, que esta vez tuvo como uno de los focos principales la polémica en torno al actor estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A decir verdad, en mi vida, solo tengo una regla, es la libertad de pensar y la libertad de expresión y acción dentro de un marco legal", aseguró el director del certamen, que les preguntó a los periodistas presentes si realmente creían que Cannes celebraba a los violadores, como sugirió Haenel.

"Ella no pensó eso cuando vino a Cannes a menos que sufriera una disonancia loca", dijo Fremaux, recordando el paso de la actriz por el festival, "la gente usa Cannes para hablar de ciertos temas y es normal porque les damos una plataforma", reflexionó.

Lo cierto es Fremaux dio por concluido el tema al señalar: "Si pensaran que es un festival para violadores, no estarían aquí escuchándome y no se estarían quejando de que no pueden conseguir boletos para las funciones".

Con información de Télam