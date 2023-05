Las mejores y las peores de la Competencia de Cannes según un jurado de 10 críticos internacionales

Las apuestas, los corrillos, los favoritos que asoman para llevarse la Palma de Oro y los que van quedando en el camino casi sin chances son moneda corriente en Cannes y tema de discusión todas las tardes en los alrededores del bulevar de la Croisette junto al Palacio del Festival.

Más allá de los vaticinios privados que raramente coinciden con lo que terminada decidiendo el jurado el día de la gala de premiación (este sábado 27), lo cierto es que apostar y sugerir ganadores es práctica habitual y uno de los juegos que más se juegan mientras las películas de competencia se suceden unas a otras.

De todos los pronósticos, el más popular y que más se mira es el que edita todos los días la revista Screen, que al igual que Variety y Hollywood Reporter, entre otros grandes medios del entretenimiento, publican en el transcurso del festival ediciones diarias con las críticas de las películas, entrevistas, datos y novedades del poderoso Marche Du Filme -el más grande del cine-, que se desarrolla en simultáneo con el festival.

Screen le entrega su última página a lo que denomina Jury Grid y allí deja constancia de la calificación de diez críticos internacionales sobre lo que va sucediendo en la competencia en una puntuación que va de 4 a 0 estrellas.

Los medios selecciondos son algunos como Los Angeles Times, The Guardian y The Thelegraph británicos; Dei Zeit de Alemania, Le Monde y Postif de Francia, Time y, evidentemente, Screen International.

Transcurridas 13 películas que ingresaron en la Competencia por la Palma de Oro y cuando restan ocho, hoy se develarán dos más ("Asteroid City", de Wes Anderson, y "Rapito" del italiano Marco Bellocchio), el fime que pica en punta es "Fallen Leaves", del finés Aki Kaurismaki.

Bellísimo melodrama musical de apenas 75 minutos, la película de Kaurismaki acumula 3.1 puntos y está en la tabla de preferencia de los críticos.

Mientras que del lado opuesto, aquella película que menos gustó a los periodistas especializados fue "Black Flieds", de Jean-Stepahne Sauvaire y con Sean Penn, que relata el durísimo y violento trbabajo diario de rescatistas de paramédicos en ambulancias en las calles de Nueva York, para asistir casos de urgencias, abortos, cuchillazos, disparos, sobredosis.

La lista de las elegidas, luego del filme de Kaurismaki, se compone de "May December", de Todd Haynes interpretado por Julianne Moore y Natalie Portman; y el thriller judicial "Anatomy of a Fall" de la francesa, Justine Triet, ambos con 3 estrellas promedio.

Poco más abajo, con 2.8 estrellas siguen "The Zone of Interest", magnífico filme del británico Johnattan Glazer sobre la apacible y feliz vida de la familia de un jerarca nazi que vive junto al campo de concentración de Auschwithz y diagrama la máxima operatividad del campo de exterminio; el documental chino "Spring", de Wang Bing, sobre jóvenes superexplotados en talleres textiles de una ciudad china; y "About Dry Grasses", un nueva reflexión sobre tópicos profundos del turco Nuri Bilge Ceylan, sobre sucesos en la vida de tres maestros de escuela en una localidad rural de Turquía.

La lista se completa con "Monster" del japonés Hirozaku Kore-eda (2.3); "Four Daugheters", de Kaouthr Ben Hani (2.3); "Daniel & Adama" (2.2)"Homecoming" de la francesa Catherine Corsini (2.0); el drama de época inglés del brasileño Kari Ainouz "Firebrand" y "Club Zero", de la austríaca Jessica Hausner, ambas con 1.7.

Con información de Télam